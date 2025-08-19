OVIJEDO SVE JAČI: Veljko Paunović doveo igrača iz Premijer lige
BELGIJSKI fudbaler Leander Dendonker prešao je iz Aston Vile u Ovijedo, saopštili su danas engleski i španski klub.
Kako se ističe na sajtu novajlije u La Ligi, 30-godišnji vezista je sa čelnicima ekipe čiji je trener Veljko Paunović potpisao ugovor do juna 2027. godine.
Dendonker je prethodnu sezonu proveo u Anderlehtu kao pozajmljen igrač Aston Vile.
Pored pomenutih klubova igrao je i za Napoli i Vulverhempton.
Podsetimo, Ovijedo je u 1. kolu španskog prvenstva kao gost poražen od Viljareala rezultatom 2:0.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa
19. 08. 2025. u 15:12
KAKAV TRANSFER NA MARAKANI! Crvena zvezda dovela dete Partizana
19. 08. 2025. u 14:20
IMA LI MILOJEVIĆ NOVOG KECA U RUKAVU: Zvezda igra za peti ulazak u Ligu šampiona
SRPSKI šampion Crvena zvezda je na korak od trećeg uzastopnog plasmana u Ligu šampiona, a na putu stoji nezgodni kiparski šampion Pafos.
19. 08. 2025. u 07:00
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa
Otkako je počeo rat u Ukrajini, Rusija se u vestima nađe, bar kada se o sportu radi, uglavnom zbog sankcija koji trpe njeni sportisti. Ali, nešto nesvakidašnje za Zapad priredilo je više od 210.000 Rusa.
19. 08. 2025. u 15:12
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)