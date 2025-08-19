Fudbal

OVIJEDO SVE JAČI: Veljko Paunović doveo igrača iz Premijer lige

Танјуг

19. 08. 2025. u 21:43

BELGIJSKI fudbaler Leander Dendonker prešao je iz Aston Vile u Ovijedo, saopštili su danas engleski i španski klub.

FOTO: Profimedia

Kako se ističe na sajtu novajlije u La Ligi, 30-godišnji vezista je sa čelnicima ekipe čiji je trener Veljko Paunović potpisao ugovor do juna 2027. godine.

Dendonker je prethodnu sezonu proveo u Anderlehtu kao pozajmljen igrač Aston Vile. 

Pored pomenutih klubova igrao je i za Napoli i Vulverhempton.

Podsetimo, Ovijedo je u 1. kolu španskog prvenstva kao gost poražen od Viljareala rezultatom 2:0. 

