"KAD JE GOVORIO O ZVEZDI"... Crveno-beli se oprostili od Den Tane

Komemorativni skup povodom smrti nekadašnjeg biznismena, fudbalera, glumca i predsednika Fudbalskog kluba Crvena zvezda Dobrivoja Tanasijevića - Den Tane, održan je danas na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Skupu su, pored prijatelja i porodice, prisustvovali i brojni sportski radnici, u koje spadaju i članovi uprave Crvene zvezde, predvođeni sa predsednikom Svetozarom Mijailovićem, generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem, sportskim direktorom Mitrom Mrkelom, tehničkim direktorom Markom Marinom i operativnim direktorom Markom Petrovićem.

Nakon odavanja počasti minutom ćutanja, prisutnima se obratio Terzić, koji je Den Tanu nazvao "posebnim čovekom", koji je celog svog života bio "vezan" za Crvenu zvezdu.

"Danas stojimo ovde sa tugom u srcu, ali i sa ponosom što smo živeli u vremenu jednog posebnog čoveka Dobrivoja Tanasijevića, poznatijeg kao Den Tana. Čoveka koji je svojim životom pokazao da ljubav prema svom klubu i prema svom narodu može da traje zauvek, bez obzira na daljinu i godine", naveo je Terzić, a preneo sajt Crvene zvezde."Za Fudbalski klub Crvena zvezda, Den Tana je bio vezan celog svog života. Od najranijih dana kao dečak, pa do poslednjeg dana kao verni navijač. On je bio naš ambasador u svetu, naš prijatelj, čovek koji je znao da uvek pronađe reči podrške, inspiracije i ohrabrenja", dodao je generalni direktor Crvene zvezde.

Terzić je rekao i da je Tanasijeviću Crvena zvezda bila "simbol pripadnosti, ponosa i identiteta", i da je on pomogao klubu da se stabilizuje dok je bio njegov predsednik.

"Kada je govorio o Zvezdi, govorio je sa istom strašću kao i onda kada je kao dečak trčao za loptom. Za njega Zvezda nije bila samo klub, bila je simbol pripadnosti, ponosa i identiteta. Voleo je da kaže da je Crvena zvezda više od kluba. I bio je u pravu. Kao predsednik kluba u teškim vremenima, svojim znanjem, iskustvom i ličnim novcem pomagao je našem klubu da se stabilizuje. Uvek je isticao da Crvena zvezda mora da bude tamo gde pripada, u samom vrhu evropskog fudbala. Njegova podrška je bila lična, duboka i emotivna", izjavio je Terzić.

Terzić je naveo i da je Den Tanu krasila ljubav prema Srbiji.

"Ono što je obeležilo život, bez obzira na to gde se nalazio i čime se bavio, bila je ljubav prema Srbiji. To je i dokazao kada se teških devedesetih godina, u vreme kada je naša Srbija bila anatemisana u svetskim okvirima, vratio u svoju zemlju da svojim autoritetom i ugledom pomogne da se slika o Srbiji promeni", kazao je Terzić.

Terzić se u ime Fudbalskog kluba Crvena zvezda zahvalio Tanasijeviću na svemu što je uradio tokom svog života.

"Hvala ti na svemu što si bio, na svemu što si uradio i na svemu što ostavljaš iza sebe. Tvoje ime će zauvek biti simbol srpskog patriotizma. Tvoj život će biti primer da ljubav i posvećenost nikada ne poznaju granice, a tvoja priča će tek biti prepričavana među generacijama koje dolaze. Neka ti je večna slava i hvala", rekao je Terzić.

Den Tana je kao 12-godišnjak počeo da igra fudbal, nastupao je za Crvenu zvezdu, a posle toga u Belgiji, Kanadi, odakle je otišao u Sjedinjene Američke Države (SAD).

On se u SAD-u bavio i glumom, ugostiteljstvom i pokrenuo je soker ligu, što je prema njegovim rečima bila preteča MLS-u.

Takođe, bio je suvlasnik engleskog Brentforda od 1974. godine, a klub je napustio 2004. godine.

Na čelu Crvene zvezde bio je od 2. septembra 2008. do 23. aprila 2009. godine kada je podneo ostavku.

