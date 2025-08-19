Fudbal

TRAGEDIJA! Bivši fudbalski reprezentativac pronađen mrtav, imao je tek 40 godina

Новости онлине

19. 08. 2025. u 12:29

AFRIKA je zavijena u crno!

ТРАГЕДИЈА! Бивши фудбалски репрезентативац пронађен мртав, имао је тек 40 година

Foto: Novosti arhiva

Bivši fudbalski reprezentativac Zimbabvea, Tendai Ndoro, preminuo je u 40. godini.

Ndoro je za reprezentaciju Zimbabvea nastupio 14 puta između 2013. i 2017. godine, postigavši pet golova, uključujući i pogodak protiv Tunisa na Kupu afričkih nacija 2017. godine.

Njegovo telo pronađeno je u njegovom domu u Johanesburgu, a tužnu vest potvrdio je i njegov bivši klub Orlando Pirates.

"Sa velikom tugom smo primili vest o smrti našeg bivšeg napadača Tendaija Ndoroa. Klub izražava najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su ga voleli", navodi se.

Karijeru je započeo u domovini, igrajući za Čiken In, pre nego što se preselio u Južnu Afriku. Postigao je 14 golova za Blek Ejsis, što mu je otvorilo vrata Orlanda, jednog od najvećih klubova u zemlji.

