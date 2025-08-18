DOSAD NEZABELEŽENO! Invalidu u kolicima doživotno zabranjeno posećivanje svih fudbalskih utakmica!
Najnovije vesti iz sveta fudbala su prilično šokantne.
Tokom utakmice prvog kola Premijer lige Liverpul – Bornmut (4:2), u 29. minutu, Antoan Semenjo, napadač gostiju, inače reprezentativac Gane, prijavio je rasističku uvredu, konkretno reč „nigger“, koju mu je uputio 47-godišnji navijač Liverpula koji je bio u invalidskim kolicima.
Sudija Entoni Tejlor je zaustavio utakmicu na tri minuta, u skladu sa antidiskriminacionim protokolom Premijer lige, i obavestio trenere Arnea Slota i Andonija Iraolu, kao i kapitene Virdžila van Dajka i Adama Smita. Antidiskriminaciona poruka je pročitana publici, a navijač je uklonjen sa stadiona u poluvremenu uz pratnju policije.
Ali, na tome se nije završila ova priča.
Mersisajdska policija je potvrdila da je 47-godišnji muškarac iz Liverpula uhapšen zbog sumnje na rasistički motivisani prekršaj javnog reda. On je priveden radi ispitivanja, a kasnije pušten uz kauciju.
Pomenutom navijaču je potom izrečena oštra kazna: zabranjeno mu je prisustvo na svim stadionima u Engleskoj kada se radi o tamošnjim fudbalskim mečevima.
Evo i video snimka tog incidenta:
