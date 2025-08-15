NEVEROVATAN PREOKRET: Dušan Vlahović oblači crveno-beli dres!?
Kako prenosi italijanska "Gazeta" Atletiko Madrid se raspituje za Vlahovića i on bi predstavljao zamenu za Aleksandera Sorlota koji je na izlaznim vratila kluba.
U narednim satima se očekuju nove informacije, ali liči kao da bi to mogla da bude priča u kojoj bi se pronašao Dušan Vlahović.
Njegovo nezdovoljstvo je sve veće, navijači mu zvižde i kada promašuje i kada pogađa, tako da je rastanak sve izvesniji.
Navodno je Srbin razmatrao ostanak do kraja ugovora, čime bi zaradio dodatnih 12 miliona u dresu "stare dame". Pitanje je samo da li je Vlahović spreman toliko da rizikuje.
Ostaje da se vidi da li će Srbin obući crveno-beli dres.
