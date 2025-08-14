ARGENTINAC OTIŠAO U PENZIJU: Lamela napustio AEK, pa okončao sjajnu karijeru
ARGENTINSKI fudbaler Erik Lamela napustio je atinski AEK i odmah po raskidu ugovora objavio da je okončao igračku karijeru.
Ovaj 33-godinjak je počeo u domovini, u River Plati, a u Romi je bio od 2011. do 2013. godine. Zatim je igrao za Totenhem, gde je proveo osam sezona, a 2021. je potpisao za Sevilju.
U Atinu je stigao prošlog leta, a sad je napustio klub čiji je trener od nedavno Marko Nikolić.
Lamela će odmah započeti trenersku karijeru, biće član stručnog štaba novog stratega Sevilje Matijasa Almeide, takođe Argentinca.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!
14. 08. 2025. u 12:13
EKSPLOZIJA RUSKE PODMORNICE IH ODVELA U EVROPU: Fudbalska priča koju je malo ko znao!
14. 08. 2025. u 17:47
PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: "Parni valjak" večeras sprema senzaciju usred Edinburga
FUDBALERI Partizana će večeras pokušati da urade "nemoguće" i nadoknade dva gola zaostatka protiv Hibernijana na "Ister roudu" u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
14. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)