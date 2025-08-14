ARGENTINAC OTIŠAO U PENZIJU: Lamela napustio AEK, pa okončao sjajnu karijeru

ARGENTINSKI fudbaler Erik Lamela napustio je atinski AEK i odmah po raskidu ugovora objavio da je okončao igračku karijeru.

Tanjug/AP

Ovaj 33-godinjak je počeo u domovini, u River Plati, a u Romi je bio od 2011. do 2013. godine. Zatim je igrao za Totenhem, gde je proveo osam sezona, a 2021. je potpisao za Sevilju.

U Atinu je stigao prošlog leta, a sad je napustio klub čiji je trener od nedavno Marko Nikolić.

Lamela će odmah započeti trenersku karijeru, biće član stručnog štaba novog stratega Sevilje Matijasa Almeide, takođe Argentinca.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“