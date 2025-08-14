NOVI IGRAČ REALA ZAPANJIO SVE: Evo ko je za njega najbolji fudbaler ikada (VIDEO)

NAJNOVIJE vesti iz FK Real Madrid su i te kako zanimljive. Ovog četvrtka je klub potpisao ugovor sa talentovanim Argentincem Frankom Mastantuonom koji je iznenadio sve na promociji.

FOTO: Profimedia

On je sa "kraljevićima" potpisao šestogodišnji ugovor, a tokom konferencije za novinare je dobio pitanje ko je za njega najbolji fudbaler na svetu.

- Za mene je to Mesi. Ja sam Argentinac i on je za mene najbolji - rekao je Mastantuono i dodao:

- Mesi znači mnogo Barseloni i Argentincima. Ja smatram da je Real Madrid najveći klub na svetu. Želim da ovde ostavim svoj trag. Želim da navijači Reala budu ponosni na ono što radim na terenu.

Otkrio je potom da mu je oduvek bio san da igra za Real Madrid.

- Presrećan sam i pun energije. Oduvek mi je bio san da igram za Real Madrid. Zahvalan sam navijačima na podršci. Kada je sve postalo zvanično, još sam bio u River Plati i misli su mi bile usmerene na taj klub. No kad sam stigao, fokusirao sam se potpuno na ovaj veliki klub.

Istakao je i da je već razogavarao sa trenerćom Ćabijem Alonsom.

- Već sam razgovarao s Ćabijem, nazvao me i bilo mi je jako važno što je pokazao poverenje u mene. Detalji razgovora će ostati privatni, ali njegov poziv mi je dao veliko samopouzdanje i mnogo mi je značio - zaključio je ovaj mladi vezista.

Mastantuono je u Real stigao iz River Plate, a ugovor sa madridskim klubom potpisao je na svoj 18. rođendan.

On će u klubu sa stadiona "Santijago Bernabeu" nositi dres sa brojem 30.

Ako ste se pitali kako igra dosad maloletni igrač koji vredi toliko novca, evo nekoliko snimaka:



Mastantuono je za prvi tim River Plate odigrao 64 utakmica i postigao je 10 golova. On je ove godine debitovao za A selekciju Argentine na meču sa Čileom.



Ako vas fudbal zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećenoj "najvažnijoj sporednoj stvari na svetu".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: "NOVOSTI" NA SPEKTAKLU: Kad završnica Lige šampiona "svrati" u Pariz