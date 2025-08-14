NOVO IME NA "MARAKANI": Nigerijac došao u Crvenu zvezdu
Novo ime na treninzima Crvene zvezde.
Reč je o Nigerijcu Džozefu Egenolohoru. Osamnaestogodišnjak je u Beograd stigao nakon perioda provedenog u švedskom Kalmaru.
Fudbaler iz Nigerije ponikao je u akademiji Derbi u svojoj zemlji, a prvo evropsko iskustvo stekao je u Švedskoj.
Sportski direktor švedskog kluba Piter Švard ranije je govorio o njegovom dolasku:
– Džozef je fudbaler koga smo primetili u Nigeriji. Ideja je bila da ide na zimske pripreme sa prvim timom, ali usled problema sa vizom – došao je kasnije. Sada je tu sa nama i kroz naredne nedelje će imati priliku da se dokaže – rekao je Švard.
Egenolohor će pokušati da se nametne stručnom štabu Nenada Milijaša i izbori mesto u omladinskom timu, prenosi "Informer".
