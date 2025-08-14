Fudbal

NOVO IME NA "MARAKANI": Nigerijac došao u Crvenu zvezdu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 08. 2025. u 17:00

Novo ime na treninzima Crvene zvezde.

НОВО ИМЕ НА МАРАКАНИ: Нигеријац дошао у Црвену звезду

Foto: Č.Vuković

Reč je o Nigerijcu Džozefu Egenolohoru. Osamnaestogodišnjak je u Beograd stigao nakon perioda provedenog u švedskom Kalmaru. 

Fudbaler iz Nigerije ponikao je u akademiji Derbi u svojoj zemlji, a prvo evropsko iskustvo stekao je u Švedskoj.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Sportski direktor švedskog kluba Piter Švard ranije je govorio o njegovom dolasku:

– Džozef je fudbaler koga smo primetili u Nigeriji. Ideja je bila da ide na zimske pripreme sa prvim timom, ali usled problema sa vizom – došao je kasnije. Sada je tu sa nama i kroz naredne nedelje će imati priliku da se dokaže – rekao je Švard.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Egenolohor će pokušati da se nametne stručnom štabu Nenada Milijaša i izbori mesto u omladinskom timu, prenosi "Informer". 

BONUS VIDEO: Kosovo je Srbija: Ovo su "delije" uradile na meču Siti - Zvezda 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: Osećao sam da mi ne može ništa (FOTO)

SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)