POSLEDNJI PLES PROTIV PAFOSA: Šerif Endiaje odlazi iz Crvene zvezde

Filip Milošević

13. 08. 2025. u 10:45

Senegalski napadač Šerif Endiaje broji poslednje dane u Crvenoj zvezdi.

ПОСЛЕДЊИ ПЛЕС ПРОТИВ ПАФОСА: Шериф Ендиаје одлази из Црвене звезде

FOTO: ATA images

Napadač crveno-belih karijeru će nastaviti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u ekipi Al Džazire.

Crvena zvezda bi trebalo da inkasira između osam i 10 miliona evra, piše "Mozzart sport".

Iskusni napadač je u septembru 2023. godine došao izu Adane Demir sa 4.000.000 evra i do sada odigrao 86 zvaničnih utakmica, uz 39 postignutih golova i 11 asistencija.

Dvomeč protiv Pafosa biće mu poslednje utakmice u crveno-belom dresu.

