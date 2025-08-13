POSLEDNJI PLES PROTIV PAFOSA: Šerif Endiaje odlazi iz Crvene zvezde
Senegalski napadač Šerif Endiaje broji poslednje dane u Crvenoj zvezdi.
Napadač crveno-belih karijeru će nastaviti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u ekipi Al Džazire.
Crvena zvezda bi trebalo da inkasira između osam i 10 miliona evra, piše "Mozzart sport".
Iskusni napadač je u septembru 2023. godine došao izu Adane Demir sa 4.000.000 evra i do sada odigrao 86 zvaničnih utakmica, uz 39 postignutih golova i 11 asistencija.
Dvomeč protiv Pafosa biće mu poslednje utakmice u crveno-belom dresu.
