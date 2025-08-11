"IMAĆEMO ODGOVOR NA NJIHOVU ATMOSFERU SA STADIONA!" Trener Leha pred gostovanje Crvenoj zvezdi

Trener Leha Nils Frederiksen izneo je očekivanja pred gostovanje Crvenoj zvezdi u Beogradu u okviru revanš meča 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Tim iz Poznanja u utorak od 21.00 očekuje revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvom su crveno-beli iz Beograda slavili sa 3:1.

- Mislim da, naravno, zaostajemo dva gola, ali je moguće nadoknaditi. Ne treba da izađemo i odmah počnemo da napadamo. Devedeset minuta je mnogo vremena i dovoljno da se postignu dva gola. Počećemo, pa ćemo da vidimo kako će se stvari razvijati. Nećemo napasti od početka - rekao je Frederiksen.

Zvezda je igrala napadački i agresivno u prvom meču.

- Da budem iskren, ne verujem da će utakmica biti drugačija. Sada smo mi gosti, a oni igraju kod kuće, možda će početak biti drugačiji, ali ne mislim da će odnos snaga biti nešto bitno drugačiji. Znam da će nas poštovati, jer smo igrali dobro i u Poljskoj je bila teška utakmica za oba tima. Dva gola su ozbiljna prednost, ali ako sutra postignemo dva gola, sve će biti drugačije.

Crveno-beli imaju više iskustva u ovakvim utakmicama.

- Ne mislim da imamo neiskusan tim. Štaviše, mislim da imamo vrlo iskusne igrače, koji su igrali ovakve utakmice, i to je prednost jer jeste važno. Kada su ovako posebne utakmice, iskustvo rivala je možda malo veće, ali ne mislim da nam fali iskustvo. Mladi igrači takođe mogu mnogo dati timu, jer smo osvojili prvenstvo Poljske sa jako mladim timom, tako da i mladi mogu da doprinesu.

Očekuje se da "Marakana" bude gotovo popunjena.

- Da budemo iskreni, jedva čekamo atmosferu, nadamo se da će biti potpuno divlje. To bi bilo lepo. U Poljskoj ima mnogo dobrih atmosfera, igrači su navikli na to, ali volimo da igramo pred punim tribinama, zato smo u ovom poslu. Volimo da igramo ovakve utakmice, jedva čekamo. Nažalost, ne mogu da planiram taktiku za njih, ali igraju kod kuće i možda će biti agresivniji i probati da iskoriste atmosferu na stadionu, ali imaćemo odgovor i na to - istakao je Frederiksen.

