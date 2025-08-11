Fudbal

MALO JE 50 MILIONA: Ko hoće Brazilca iz Mančester sitija mora da pojača ponudu

Časlav Vuković

11. 08. 2025. u 15:13

TOTENHEM će naredne sezone pored takmičenja u Engleskoj igrati i u Ligi šampiona. Zbog toga "pevci" čine sve da budu jači i rešeni su da dovedu krilo Mančester sitija.

Foto: EPA-EFE/ADAM VAUGHAN

U pitanju je brazilski fudbaler Savinjo, a kako prenosi Fabricio Romano čelnici kluba iz Londona su već poslali prvu ponudu vrednu 50.000.000 evra.

Ipak, "građani" su je odbili jer žele više novca. Pregovori i dalje traju, Siti je otvoren da proda bivšeg igrača Đirone, ali samo pod njihovim uslovima.

Podsetimo, Savinjo je prošle sezone za klub sa "Etihada" odigrao 29 utakmica u Premijer ligi i ostvario je učinak od jednog gola i osam asistencija.

