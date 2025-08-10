PARTIZAN se nakon poraza od Hibernijana u kvalifikacijama za Ligu konferencija (0:2) vraća obavezama u Superligi Srbije. Crno-beli gostuju Napretku u Kruševcu. Ovu utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

Drugo poluvreme: Napredak - Partizan 0:3

46' - Počelo je drugo poluvreme.

Prvo poluvreme: Napredak - Partizan 0:3

45+2' - Kraj prvog polvuremena!

41' - REĐAJU SE POGOCI! Partizan već vodi sa 0:3. Sada je Natho asistent, a Kostić se upisao u strelce.

38' - NOVI GOL! Majstorija Natha. Primio je Izraelac loptu na levoj strani, uneo je u sredinu i majstorskim udarcem zatresao mrežu rivala.

31' - GOL! Vodi Partizan. Jovan Milošević je uspeo da se izbori sa čak pet igrača domaćeg tima, ustremio se ka golu rivala i uspeo da pogodio dalji ugao gola koji čuvao Balević.

30' - Napredak je izveo dva uzastopna kornera, no nije bilo nikakve pretenje po Miloševića.

17' - Neverovatno da ovo nije gol. Stojković je poslao pas u peterac, na pravom mestu je bio Milošević koji je sa samo dva metra pogodio stativu.

15' - Dobra prilika za goste. Natho je proigrao Jurčevića koji je iskosa sa leve strane pokušao, ali na kraju nije ni pogodio gol, a ni proigrao Seka, pa do promene rezultata nije došlo.

7' - Izveo je Partizan prvi korner, ali Jurčević je poslao loptu pravo u ruke Lazara Balevića.

1' - Počela je utakmica u Kruševcu!

Sastavi timova:

Napredak (4-3-3): Balević - Čubra, Đeković, Bukorac, Vukajlović - Tošeski, Krstić, Hajdin - Bubanj, Majdevac, Bastajić.

Partizan (4-2-3-1): M. Milošević - Milić, Simić, Jurčević, Stojković - Karabeljov, Dragojević - Sek, Natho, B. Kostić - J. Milošević.

Uoči meča:

Na ovom meču će se videti kako će poraz od škotskog kluba uticati na mladi tim "parnog valjka" koji želi da nastavi pobednički niz u prvenstvu. Prethodno je pobedio Železničar (1:0) i Radnički 1923 (2:1) i ima meč manje.

Partizan je prošle sezone oba puta sa Kruševljanima igrao u Humskoj (renovirao se stadion). U prvom duelu gde je bio formalno gost trijumfovao je sa 1:0 pogotkom Mateusa Saldanja u nadoknadi, dok u drugom susretu nije bilo golova (0:0).

Napredak je za razliku od crno-belih sezonu otvorio porazom od Čukaričkog (0:1), a nakon toga je remizirao sa Novim Pazarom (2:2) i Železničarom (0:0).

Podsetimo, klub iz Humske u četvrtak od 19 časova gostuje Hibernijanu u revanšu 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

