uživoPRENOS, NAPREDAK - PARTIZAN: Crno-beli razbijaju rivala
PARTIZAN se nakon poraza od Hibernijana u kvalifikacijama za Ligu konferencija (0:2) vraća obavezama u Superligi Srbije. Crno-beli gostuju Napretku u Kruševcu. Ovu utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Drugo poluvreme: Napredak - Partizan 0:3
46' - Počelo je drugo poluvreme.
Prvo poluvreme: Napredak - Partizan 0:3
45+2' - Kraj prvog polvuremena!
41' - REĐAJU SE POGOCI! Partizan već vodi sa 0:3. Sada je Natho asistent, a Kostić se upisao u strelce.
38' - NOVI GOL! Majstorija Natha. Primio je Izraelac loptu na levoj strani, uneo je u sredinu i majstorskim udarcem zatresao mrežu rivala.
31' - GOL! Vodi Partizan. Jovan Milošević je uspeo da se izbori sa čak pet igrača domaćeg tima, ustremio se ka golu rivala i uspeo da pogodio dalji ugao gola koji čuvao Balević.
30' - Napredak je izveo dva uzastopna kornera, no nije bilo nikakve pretenje po Miloševića.
17' - Neverovatno da ovo nije gol. Stojković je poslao pas u peterac, na pravom mestu je bio Milošević koji je sa samo dva metra pogodio stativu.
15' - Dobra prilika za goste. Natho je proigrao Jurčevića koji je iskosa sa leve strane pokušao, ali na kraju nije ni pogodio gol, a ni proigrao Seka, pa do promene rezultata nije došlo.
7' - Izveo je Partizan prvi korner, ali Jurčević je poslao loptu pravo u ruke Lazara Balevića.
1' - Počela je utakmica u Kruševcu!
Sastavi timova:
Napredak (4-3-3): Balević - Čubra, Đeković, Bukorac, Vukajlović - Tošeski, Krstić, Hajdin - Bubanj, Majdevac, Bastajić.
Partizan (4-2-3-1): M. Milošević - Milić, Simić, Jurčević, Stojković - Karabeljov, Dragojević - Sek, Natho, B. Kostić - J. Milošević.
Uoči meča:
Na ovom meču će se videti kako će poraz od škotskog kluba uticati na mladi tim "parnog valjka" koji želi da nastavi pobednički niz u prvenstvu. Prethodno je pobedio Železničar (1:0) i Radnički 1923 (2:1) i ima meč manje.
Partizan je prošle sezone oba puta sa Kruševljanima igrao u Humskoj (renovirao se stadion). U prvom duelu gde je bio formalno gost trijumfovao je sa 1:0 pogotkom Mateusa Saldanja u nadoknadi, dok u drugom susretu nije bilo golova (0:0).
Napredak je za razliku od crno-belih sezonu otvorio porazom od Čukaričkog (0:1), a nakon toga je remizirao sa Novim Pazarom (2:2) i Železničarom (0:0).
Podsetimo, klub iz Humske u četvrtak od 19 časova gostuje Hibernijanu u revanšu 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
