"ČESTITAM OVOJ MLADOSTI": Vladan Milojević pohvalio igrače posle pobede u Superligi Srbije

CRVENA zvezda je pobedila TSC sa 1:0 u 4. kolu Superlige Srbije. Trener crveno-belih Vladan Milojević bio je zadovoljan zbog novog trijumfa ekipe.

FOTO: M. Vukadinović

Strateg šampiona naše zemlje dobrano je promešao karte na ovoj utakmici, pa je veliki broj mladih igrača dobio priliku.

- Zaslužili smo pobedu. Čestitam ovoj mladosti. Zaslužili su šansu i dobro su odigrali bez obzira na to što nemaju puno takmičarskih utakmica. Samo tako neka nastave da rade - rekao je Milojević.

Govorio je i o igračima koji nisu bili u protokolu.

- Utakmica je već u utorak, danas smo igrali protiv dobre ekipe TSC-a, ovo je derbi... Potrudićemo se da svi budu spremni za utorak - poručio je Milojević.

Podsetimo, Crvena zvezda će u utorak od 21 sat dočekati Leh u revanšu 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-beli su pobedili u Poznanju sa 3:1.

