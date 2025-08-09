OTKRIVENO! Evo kolika je plata Dušanu Tadiću u Ujedinenim Arapskim Emiratima

Srpski fudbaler Dušan Tadić izabrao je Ujedinjene Arapske Emirate kao novu fudbalsku stanicu. On je potpisao za Al Vahdu, a sada je poznato koliko novca će tamo i zaraditi.

Foto: Profimedia

Tadić je sa klubom iz Abu Dabija potpisao jednogodišnji ugovor, uz opciju produžetka saradnje na još 12 meseci.



Ugovor će mu doneti impresivnu godišnju zaradu od 7 miliona evra.

Ovaj finansijski izdašan angažman verovatno je imao presudnu ulogu u odluci 36-godišnjeg asa, koji je tokom bogate karijere nastupao za Vojvodinu, Sautempton, Ajaks i Fenerbahče.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“