TUGA! Preminuo fudbaler iz Lajkovca kog je udario grom! Dragišino srce nije izdržalo

В.Митрић

09. 08. 2025. u 11:30

U Urgentnom centru u Beogradu preminuo je danas Dragiša Savković fudbaler Cera iz Petkovice kog je u nedelju, na utakmici Cer Radnički u Klupcima udario grom.

FOTO: Privatna arhiva

Odmah posle toga lekari lozničke Hitne pomoći su ga reanimirali, a posle zbrinjavanja u ovdašnjoj bolnici premešten je u Urgentni centar u Beogradu. 

Gde su se lekari danima borili za njegov život, ali nije mu bilo pomoći.

Ovaj Lajkovčanin je prešao u Cer u Petkovicu kod Sapca u ovoj polusezoni.Pred utakmicu jedva je, kako je svedočio, izbegao težak udes. 

