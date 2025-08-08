"ŽAO MI JE, ZBOG NJEGA SMO OVDE" Oglasio se Svetislav Pešić pred turnir na Kipru, Srbija bez dvojca

Selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić rekao je u najavi turnira na Kipru da će predstojeće dve utakmice poslužiti njemu i ekipi da vide gde su u ovom momentu kad su u pitanju fizički momenat i taktičke stvari.

FOTO: M. Vukadinović

- Ovo je period kada se mi više fokusiramo na sopstveni razvoj svega. Da popravimo taj fizički momenat, te taktičke stvari, kad je u pitanju individualni napad i odbrana, da vidimo gde smo u ovom momentu i da vidimo reakciju. To su te utakmice koje su dobre za igrače, kad pokušavaju da nađu svoj trening i doprinos. Jedna stvar je trenirati svaki dan, druga je kad se igraju utakmice. Neke utakmice više služe da se pripremimo za Evropsko prvenstvo, rekao je Pešić novinarima.

Pešić je dodao da bi on i njegovi saradnici trebalo da vide i da li igrači mogu da ispune sve što se od njih traži.

- Kod nas iz trenerskog tima je isto jako bitno da gledamo i da dobro vidimo šta bi trebalo da uradimo, da popravimo u vremenu pred nama, što iz individualnog što iz timskog aspekta", naveo je Pešić.

Na Kipar nisu doputovali Alen Smailagić i Uroš Trifunović zbog lakših povreda, a neće igrati ni Vasilije Micić iako je doputovao sa ekipom.

- Imamo 15 igrača, dvojica su povređena i ostali su u Beogradu. Ništa nije opasno, moramo da vratimo i Micića, tu je sa ekipom, ali teško da ćemo moći da ga koristimo. Gledamo da svakom igraču damo neku priliku, da vidimo koliko može i šta može. Ako budu svi zdravi, plan je da igraju svi. To je cilj našeg boravka ovde, istakao je Pešić.

Problemi sa povredama su uvek porisutni u pripremnom periodu.

- Da li sam zadovoljan ili nisam, nikad nisam do kraja. Više bih voleo da su mi igrači u programu i da redovno treniraju, nažalost nisu. To su uvek stvari koje su prepreke u planiranju onoga što smo mi želeli. Povrede su sastavni deo svega, moramo da se adaptiramo na to, iako nam remeti ritam. Moramo da nađemo rešenja, nema problema, već uvek da se nađe rešenje. Ništa se nije specijalno promenilo sa aspekta prilaza i razumevanja, dodao je selektor.

Pešić je naglasio da su problemi uvek isti jer su igrači 10 meseci u različitim trenerskim i klupskim konceptima, a onda dođu u reprezentacijom.

- Imaš 28 dana i moraš nešto drugo da radiš. Ja se uopšte ne žalim, samo vas upućujem da znate da je tako u svim timovima, niko nema više od 28 dana. Litvanija je počela mnogo ranije, ali bez NBA igrača. Već su u formi, za njih je tek važno, pobedili su Tursku. Turci su se tek pre neki dan skupili. Svi dolaze iz različitih klubova i različite su navike. Dok se sad to sve poveže, za to treba vremena. Od nas se očekuje uvek da to bude perfektno, ali stići do perfekcije potrebno je mnogo vremena, rekao je Pešić.

Za Grčku na Kipru neće igrati najbolji igrač tima Janis Adetokumbo.

- Žao mi je što ga nema, mi smo zbog toga i zakazali ovaj turnir. Imamo dobar odnos sa Grcima, uvek nam se odazovu, tako i mi da im vratimo za ovu saradnju koju imamo godinama. Drago nam je što je Kipar domaćin, vidite kako su sve super napravili. Grcima se to desilo sa Janisom, možda imaju neki problem, verovatno je i njima žao što Micić ne igra, zaključio je Pešić.

Reprezentacija Srbije otputovala je na Kipar, gde će u okviru priprema za Evrobasket učestvovati na turniru zajedno sa selekcijama domaćina, Grčke i Izraela.

