FSS: Počela prodaja ulaznica za utakmicu Srbija - Engleska, ogromno interesovanje
Fudbalski savez Srbije saopštio je danas da je počela prodaja ulaznica za utakmicu protiv reprezentacije Engleske u kvalifkacijama za Svetsko prvenstvo i dodao da je interesovanje navijača veliko.
Fudbaleri Srbije dočekaće 9. septembra od 20.45 časova selekciju Engleske na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.
Kako se navodi na sajtu FSS, prodaja ulaznica počela je danas u 10 časova.
- Kao u stara dobra vremena, petak oko 8.30 časova. Redovi ispred blagajne stadiona 'Rajko Mitić' dosezali su do Ulice Ljutice Bogdana. Sat i po pre zvaničnog početka prodaje ulaznica, muškarci, devojke, deca, čitave porodice, svi su pohrlili da obezbede svoje mesto za veliki meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo između Srbije i Engleske. Interesovanje je bilo ogromno, a entuzijazam navijača premašio je sva očekivanja - saopštio je FSS.
Dodaje se i da je prvih 100 kupaca dobilo specijalne poklone FSS-a.
- Među njima, petorica najbržih dobila su i ekskluzivne vaučere za novi dres reprezentacije, koji će im biti uručeni prvog dana okupljanja 'orlova' u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi. FSS je, uz ranije najavljenih pet vaučera, odlučio da nagradi i prvu damu koja je došla do svoje ulaznice, kao i prvog navijača koji se na blagajni pojavio u dresu reprezentacije - oboje su dobili dodatne vaučere za dres kao znak zahvalnosti za iskrenu ljubav prema nacionalnom timu. Navijačka groznica je počela. Meč sa Englezima biće praznik fudbala, a na tribinama će vladati atmosfera kakvu samo Srbija zna da napravi. Podsećamo da od 11. avgusta počinje i prodaja ulaznica putem sajta iticket.rs - poručio je FSS.
Cene ulaznica su: sever - 500 dinara, istok i zapad - 1.000, tribina "Siniša Mihajlović" - 1.500, VIP galerija, VIP 1, VIP 2 - 6.000 dinara. Jedna osoba, uz pokazani lični dokument, može da kupi najviše četiri ulaznice.
