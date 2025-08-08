"ZVEZDA JE FAVORIT, ALI ŽELIMO DA SE POKAŽEMO!" Trener TSC-a pred meč sa crveno-belima u Superligi Srbije
Trener fudbalera TSC-a Darije Kalezić izjavio je pred utakmicu četvrtog kola Superlige Srbije da je Crvena zvezda favorit i dodao da njegova ekipa želi da odigra na maksimalnom nivou.
Fudbaleri TSC-a gostovaće sutra od 20 časova Crvenoj zvezdi na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.
- Probaćemo kao i u svakoj utakmici da igramo našu igru, prepoznatljiv fudbal. Još uvek se uigravamo, to će trajati dugo, imali smo velike promene u ekipi i moramo da budemo strpljivi. Igramo protiv Zvezde koja je osam puta uzastopno šampion, znamo kakvu utakmicu možemo da očekujemo. Želimo da se pokažemo i odigramo na maksimalnom nivou - rekao je Kalezić na konferenciji za medije.
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
On je naveo da je Zvezda favorit i dodao da "crveno beli" imaju širok roster fudbalera.
- Zvezda igra, ima obaveze u Evropi, godinama igraju Ligu šampiona. Sigurno će biti fokusirani na ovu utakmicu. Oni su dobro organizovan klub, biće spremni za nas - izjavio je Kalezić.
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
Fudbaler TSC-a i nekadašnji član Crvene zvezde Branko Jovičić rekao je da očekuje dobru utakmicu.
- Imaćemo lepu priliku da vidimo na kom smo nivou u poređenju sa ekipom koja igra u Ligi šampiona, to su najlepše utakmice za igranje. Daćemo sve od sebe da ispoštujemo ono što smo se dogovorili. Zvezda ima veliki roster, može da kombinuje sastav posle pobede protiv Leha - dodao je Jovičić.
TSC se nalazi na drugom mestu na tabeli Superlige Srbije sa sedam bodova, dok je Zvezda na trećoj poziciji sa šest bodova i utakmicom manje.
Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu
Preporučujemo
DAN NAKON POBEDE NAD U EVROPI: Zvezda se oglasila, ovo će zanimati "Delije"!
07. 08. 2025. u 15:33
NEKA NOVA ZVEZDA: Šta to raduje "delije" posle pobede nad Lehom?
07. 08. 2025. u 14:35
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
08. 08. 2025. u 07:05
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
07. 08. 2025. u 19:55
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)