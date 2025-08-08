"ZVEZDA JE FAVORIT, ALI ŽELIMO DA SE POKAŽEMO!" Trener TSC-a pred meč sa crveno-belima u Superligi Srbije

Trener fudbalera TSC-a Darije Kalezić izjavio je pred utakmicu četvrtog kola Superlige Srbije da je Crvena zvezda favorit i dodao da njegova ekipa želi da odigra na maksimalnom nivou.

Foto: Profimedia

Fudbaleri TSC-a gostovaće sutra od 20 časova Crvenoj zvezdi na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.

- Probaćemo kao i u svakoj utakmici da igramo našu igru, prepoznatljiv fudbal. Još uvek se uigravamo, to će trajati dugo, imali smo velike promene u ekipi i moramo da budemo strpljivi. Igramo protiv Zvezde koja je osam puta uzastopno šampion, znamo kakvu utakmicu možemo da očekujemo. Želimo da se pokažemo i odigramo na maksimalnom nivou - rekao je Kalezić na konferenciji za medije.

On je naveo da je Zvezda favorit i dodao da "crveno beli" imaju širok roster fudbalera.

- Zvezda igra, ima obaveze u Evropi, godinama igraju Ligu šampiona. Sigurno će biti fokusirani na ovu utakmicu. Oni su dobro organizovan klub, biće spremni za nas - izjavio je Kalezić.

Fudbaler TSC-a i nekadašnji član Crvene zvezde Branko Jovičić rekao je da očekuje dobru utakmicu.

- Imaćemo lepu priliku da vidimo na kom smo nivou u poređenju sa ekipom koja igra u Ligi šampiona, to su najlepše utakmice za igranje. Daćemo sve od sebe da ispoštujemo ono što smo se dogovorili. Zvezda ima veliki roster, može da kombinuje sastav posle pobede protiv Leha - dodao je Jovičić.

TSC se nalazi na drugom mestu na tabeli Superlige Srbije sa sedam bodova, dok je Zvezda na trećoj poziciji sa šest bodova i utakmicom manje.

