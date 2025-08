EMOTIVNI FEĐA DUDIĆ: Došao je trenutak za rastanak, Kragujevac i Radnički će ostati u mom srcu

DOSKORAŠNjI trener fudbalera Radničkog iz Kragujevca Feđa Dudić poručio je danas da je došao trenutak za rastanak i dodao da će Kragujevac i Radnički ostati u njegovom srcu do kraja života.

FOTO: M. Vukadinović

Kako su mediji ranije preneli, Dudić je pre tri dana podneo neopozivu ostavku na mesto trenera Radničkog. On je ovaj tim vodio od septembra 2023. godine i u tom periodu je dva puta izborio plasman u evropska takmičenja.

- Nažalost, došao je trenutak za rastanak, trenutak o kojem nisam sanjao i koji nisam želeo, ali tako je to u ovom poslu, nekada moraš reći dosta. Kada sam produžavao ugovor, najveći sportski motiv je bio što smo dobili drugu šansu od Boga u Evropi i da ovaj put to moramo da iskoristimo jer neko u životu ne dočeka nikad svoju drugu priliku. Nismo bili pravi kad je bilo najvažnije i onda je moralo da dođe do ovoga - napisao je Dudić na Fejsbuku.

On je naveo da Radnički nije iskoristio šanse u dvomeču protiv KI Klaksvika u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

- U dve utakmice protiv Klaksvika stvorili smo devet odličnih prilika za gol i po svim parametrima morali smo da prođemo dalje - ali nije bilo suđeno. Da kažem da nam je falilo sreće - sigurno jeste, ali sreća se mora zaslužiti. Očigledno je nismo zaslužili. (Isto tako, u nekim utakmicama kroz prvenstvo, kad se 'lomilo' oko konačnog plasmana - zaslužili smo je, i pratila nas je.) Dakle, sreća nije bila presudan faktor.

Trener iz BiH je istakao da je Radnički pod njegovim vođstvom igrao lep i dopadljiv fudbal.

- Mislim da će proći još mnogo vremena pre nego što neko ponovi rezultate koje je ostvarila ova generacija. Kragujevac i Radnički su ušli u moje srce i tu će ostati do kraja života. Ovim putem se izvinjavam svima što nisam mogao da ispunim vaše molbe, jer nešto jače u meni je odlučilo da moram da krenem dalje - poručio je Dudić.

Podsetimo, Radnički je juče poražen od Partizana (2:1), a tu utakmicu nije vodio Dudić, pošto je ranije naputio klupu Kragujevčana.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“