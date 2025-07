"MNOGO TRENIRAMO, NEMAMO VREMENA ZA SVAĐU": Milosavljević i Matić najavili duel TSC - Radnički, i to ovako (VIDEO)

Fudbalski klub Radnički gostovaće ekipi TSC-a u prvom kolu Superlige Srbije. Šef stručnog štaba Radničkog Slavko Matić prepustio je ulogu favorita protivniku, ali i najavio veliku borbu.

FOTO: A. Ilić

- Radili smo u ovom proteklom periodu jako dobro, veoma sam zadovoljan pristupom i disciplinom momaka. TSC je jako dobar protivnik, sa kvalitetnim igračima. Mi ćemo njima prepustiti ulogu favorita, ali verujem u ove momke i da možemo doći do pozitivnog rezultata, istakao je šef stručnog štaba Slavko Matić.

Strateg Radničkog govorio je zatim i o narednom protivniku, na čijoj je klupi sedeo pre dolaska u Niš.

- Ekipa je dosta promenjena, kao što je i naša. Prvo je kolo, nezgodno je i doći do nekih većih informacija, skautinga. TSC ima veoma kvalitetne napadače. Mali Savić, koji je kod mene postao standardan, tamo su Prestiž, Todorovski koji se vratio posle povrede… Pitanje je kažem ponovo u kakvom će sastavu izaći. Neki igrači su otišli, ali veliki kvalitet postoji. Za nas je važno da se spremimo maksimalno da odgovorimo na to. Generalno, mislim da mene tamo dobro poznaju, znaju kako ja volim da igram. Da su moje ekipe napadačke, da vole da diktiraju tempo, pokušavaju da se nametnu protivniku, a ne protivnik njima. Tako ćemo i sada igrati, zaključio je on.

Iskusni Radomir Milosavljević u optimističnom tonu govorio je o narednom protivniku.

- Igramo protiv dobre ekipa koja uvek igra lep fudbal. Mi smo odradili dobre pripreme. Od svih priprema mislim da su mi ove jedne od najjačih. Verujem da smo mi, koji treniramo od prvog dana, 100% spremni. Važno je samo da to sa treninga prenesemo na utamice.

Na pitanje kakva je atmosfera, uz osmeh je odgovorio i nasmejao sve prisutne.

- Atmosfera je odlična s obzirom da smo mnogo trenirali, a malo odmarali nismo imali vremena kada da se svađamo. Tako da je sa te strane sve ok.

Utakmica, TSC – Radnički, biće odigrana u nedelju 20. jula u 20 časova. Glavni sudija biće Milan Stefanović.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“