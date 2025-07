CRNOGORCI ZGROZILI EVROPU: Ovo što su uradili usred evropskog meča - zaprepastilo je sve (VIDEO)

15.07.2025, Budućnost Podgorica🇲🇪 - Noah🇦🇲, Budućnost fighting each other, click for more here: https://t.co/R0B7iI4t24 pic.twitter.com/9yL2PEEi4g — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) July 16, 2025