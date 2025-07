DUŠANE, SINE! Iz Crvene zvezde poslali poslednju poruku bivšem kapitenu Srbije

Generalni direktor FK Crvena zvezda, Zvezdan Terzić, govorio je o aktuelnostima u klubu, a udarna je - potencijalni dolazak Dušana Tadića na Marakanu.

Naime, prethodnih dana glavna tema u srpskom fudbalu je da li će bivši kapiten "orlova" prihvatiti ponudu nekog od dva srpska kluba, Crvene zvezde i Vojvodine i vratiti se u Superligu.

Zvezdan Terzić, generalni direktor beogradskih crveno-belih, gostovao je na "Arenasport" gde je govorio o bivšem kapitenu reprezentacije Srbije.

- Ma nije to bio oficijalni sastanak, to je bio jedan onako, radni ručak. Ja Duću malog znam kad se rodio, on je sin mog prijatelja. Ja sam iz Bačke Topole, oni su moje komšije. Kažem, znam kad se Dušan rodio. I naravno, u trenutku kad se pojavila informacija da Fenerbahče neće produžiti ugovor sa njim, pojavila se kod nas ideja zašto ne bi probali da dovedemo Dušana Tadića u Crvenu zvezdu. On je igrač koji bi svojim kreativnim sposobnostima sigurno podigao Crvenu zvezdu na jedan viši nivo. On je igrač koji bi svakog od naših pojedinačnih igrača učinio boljim igračem, boljim profesionalcem pre svega. Dušan je poznat kao surovi profesionalac, asketa, koji jako puno vremena posvećuje svom telu, ishrani, teretani. I njegovi saigrači su pričali da je on onako više od običnog saigrača u svlačionici, više od običnog saigrača na terenu i na treningu. Tako da bi stvarno bio veliki benefit za Crvenu zvezdu da Dušan Tadić dođe u Crvenu zvezdu - rekao je Terzić i dodao:

- Obavili smo razgovor, stvarno smo bili tu, sedeli smo 6-7 sati, pričali o svemu. On se još uvek nije izjasnio. Ja razumem i sve te njegove strahove. Nije lako doći sa tog nivoa gde je on igrao, već 15 godina je van srpskog fudbala. Igrati u nekom ambijentu gde, realno, u ovom trenutku Dušan Tadić još uvek može da igra na visokom nivou. Njegova želja je da igra u Italiji, Španiji, jer misli da može da igra još dve-tri godine na najvišem nivou i razumem ga i ako odbije da se ne vraća u srpski fudbal, jer on misli da može još uvek da igra na mnogo višem nivou nego što je to Superliga Srbije. On se sam iznenadio kad ja video ponudu koju sma mu spremio, što se tiče detalja, finansijskih uslova. Ne bih o ciframa, nije korektno, ali bi bio najplaćeniji igrač u istoriji srpskog sporta. Nudili smo ugovor na tri godine, 2+1. Njemu smo nacrtali jedan hronogram, put, jer on želi da se bavi trenerskim poslom, i gde može da bude za dve godine, tri, pet ili sedam godina. A ima, on je prepametan momak, mnogo vremena provodi razmišljajući o fudbalu, bavljenju taktikom. On nije bio samo igrač, on je bio i sagovornik svim svojim trenerima u prethodnim klubovima i sigurno, kad ga slušam kako razmišlja i priča o fudbalu, sigurno će biti veliki trener. Sve će mu to biti lakše ako završi karijeru u Crvenoj zvezdi.

Što se tiče šanse da Tadić dođe na "Marakanu", Terzić je optimističan.

- Ja i dalje mislim da je to pola-pola. Naš poslednji razgovor koji smo imali pre tri-četiri dana, ja sam mu tad rekao "Dućo, ne pritiskamo te, imaš vremena, razmišljaj, sagledaj sve. Naša su vrata za tebe otvorena do 1. septembra, kad god hoćeš dođi. S tim što negde imaj u vidu da nas već 5. avgusta i 12. avgusta očekuje treća runda gde možemo naleteti na ozbiljnog protivnika i da će verovatno ta utakmica u velikoj meri opredeliti uspešnost Crvene zvezde u narednoj sezoni, a ti nam trebaš da budemo uspešniji nego što smo bili - jasan je Terzić.

