ROMA ZAVRŠILA OGROMAN POSAO: Mile Svilar još pet godina u dresu "vučice"

SVI u klubu, ali i oni koji navijaju za Romu mogu da odahnu. Mile Svilar je produžio ugovor sa ekipom iz Rima.

FOTO: Tanjug/AP

Njegov prethodni ugovor je trajao do 2027. godine, a novi važi do 2030. To znači da će sprski čuvar mreže narednim pet sezona nositi dres "vučice".

Svilar je prošle sezone u Seriji A sačuvao mrežu na 16 od 38 utakmica, zbog čega je i proglašen za najboljeg golmana najjače italijanske lige.

On od 2022. godine brani za Romu, i do sad je sakupio 88 nastupa u svim takmičenjima za ovaj klub.

Ovaj 25-godišnjak rođen u Antverpenu je gol reprezentacije Srbije čuvao na jednoj utakmici 2021. godine.

