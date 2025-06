"US**** SMO SE!" Mihail Degtjarov šokirao celu Rusiju - i to usred najvećeg događaja koji Rusija organizuje

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti brojnih sankcija, pa i sportskih, usled čega ruske reprezentacije ne mogu da igraju međunarodne takmičarske utakmice. Srbija je jedna od retkih koja je izašla u susret Rusima, a to je bio izvrstan povod da u Beograd dođe i ruski ministar sporta, Mihail Degtjarov. Sada, kada se vratio u Rusku Federaciju, najpre je održao sastanak sa ruskim predsednikom, Vladimirom Putinom, a onda šokirao javnost Rusije.

Degtjarov je jedan prilično živopisan ruski političar, sa potpuno nesvakidašnjim stavovima, ali i nestvarnom rešenošću, zbog čega je, kao bivši sportista i postao ministar (više o njemu - u našem posebnom tekstu)

Upravo on je početkom vikenda bio u Beogradu, gde je je potpisao memorandum o saradnji sa Srbijom u oblasti fizičke kulture i sporta. Podsetimo, tom prilikom se sastao sa ministrom sporta Srbije Zoranom Gajićem a tokom radne posete našoj zemlji razgovarao je i i sa predsednikom Olimpijskog komiteta Srbije Božidarom Maljkovićem.

Pored toga, Degtjarjov je prisustvovaao prijateljskim odbojkaškim utakmicama između reprezentacija dve zemlje, pa je po povratku u Rusiju Putin sa njim održao sastanak (i, indirektno, pohvalio Srbiju kao prijateljsku zemlju), da bi se danas desilo ono što Rusi baš i nisu očekivali.

Naime, ruski ministar sporta, ujedno i predsednik tamošnjeg Olimpijskog komiteta, opleo je kao niko nikada - po "starcima na čelu ruskih sportskih saveza", optužujući ih da da ništa ne rade, otkako su uvedene međunarodne sankcije ruskom sportu. Maltene je rekao da uživaju "sa sve četiri podignute u vis", ali je pritom govorio i uz psovke.

I to usred Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, najvećeg događaja koji Rusija organizuje.

Evo šta je tačno rekao ruski ministar:

- Mi (kao čelni ljudi ruskog sporta) imamo odlične odnose sa našim sportistima, ali sa nekim funkcionerima je bilo zaista teško. Kažem "bilo", jer ih više nema (smenjeni su sa tih funkcija, prim. prev.), a sa nekima je i dalje teško, no oni će uskoro će otići. Želim da čujete tu logiku kojim se oni vode. Recimo, dok sa jedne strane svi mladi, novi energični menadžeri kažu jedno te isto, da je, u principu, situacija danas status kvo, nije nam dozvoljeno da učestvujemo u nekim sportovima, lišeni smo zastave, himne (i oni su voljni da se bore da to promene, prim. prev.), za staru elitu našeg sportskog menadžmenta, ova situacija je odlična! 'Ne moramo ni za šta da odgovaramo!', smatraju. Sopstvenu menadžersku nemoć pripišu spoljnoj situaciji i to je to. 'Eto, ne dozvoljavaju nam i, zamislite, vređaju nas', tako kažu zar ne? To je stav "Usr*** smo se, ali biće da su i za to krivi oni tamo, u inostranstvu". Ljudi, mi (u ministarstvu) se bvimo se takvim slučajevima već 13 meseci - rekao je Degtjarjov, govoreći na sesiji „Budućnost sportskih federacija" u okviru Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.

