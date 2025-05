ZAPREPASTIO RUSIJU: Dejan Stanković je uradio nešto zbog čega i legenda Rusije koja ga voli - traži da Srbina oštro kazne!

Rusija je, otkako je Dejan Stanković preuzeo FK Spartak iz Moskve, prošla od stanja sumnjičavosti prema njegovim trenerskim kvalitetima (jer uvodni rezultati nisu bili dobri), preko istinskog oduševljenja (jer je nedavno savladan i "nesavladavi" šampion), do sleganja ramenima - jer je šampionska trka izgubljena. Srbin se u sedmici za nama pobrinuo za još jednu stvar koja je uzburkala ruske fudbalske strasti. Toliko, da kaznu za njega traži i legendarni Andrej Aršavin.

Za one koji ne prate sport u Ruskoj Federaciji tako pomno, u najkraćem - poslednjih godina "ruski fudbal je (uglavnom) = Zenit". Jer klub iz Sankt Peterburga jeste 11 puta ukupno bio prvak SSSR-a i Rusije, ali je to i u poslednjih šest godina. U nizu.

Njegova dominacija je tolika da je od 2007. samo triput bio van vodeće trojke, a pritom fudbal Ruske Federacije ima priličan broj ozbiljnih klubova, naročito moskovskih (mada su od raspada Sovjetskog Saveza šampioni bili i Rubin iz Kazanja (dvaput) i Spartak-Alanija iz Vladikavkaza)).

Klub čiji je šef stručnog štaba Dejan Stanković je od 2001. samo jednom bio ruski šampion, pa i ne čudi oduševljenje Spartakovih pristalica "Stankovićevom renesansom", krunisano nedvnom prvom prvenstvenom pobedom nad Zenitom od 2017. godine.

Dejan Stanković slavi gol Spartaka u pobedi protiv Zenita / Screenshot / Ruska premijer liga

Oduševljenje je, međutim, kratko trajalo.

Iako se posle tog velikog i važnog trijumfa činilo da bi Spartak mogao da napravi podvig i, iz senke, dođe do titule, u narednih sedam mečeva usledio je prilično strmoglav pad: ostvarene su samo dve pobede, uz dva remija i tri poraza. Poslednji prveenstveni (pred krah u polufinalu Kupa) desio se prošlog vikenda, u nedelju 11. maja, od gradskog rivala, Dinama.

Tom prilikom, Stanković je, nezadovoljan suđenjem, gestikulirao arbitrima imitirajući brojenje para, što je bila jasna aluzija na to da su plaćeni da sviraju "protiv" Spartaka.

Čin prvi: Oštra kazna

Zbog toga je srpskom stručnjaku izrečena ogromna kazna.

Naime, Kontrolno-discplinski komitet ruske kuće fudbala kaznio je Srbina sa 250.000 rubalja zbog krajnje nepristojnog gesta, kao i sa 30.000 jer je napuštao prostor predviđen za trenere.

Stankovič obъяsnil tot samый žest, kak simvol razdači želtыh kartoček 🤷‍♂️



V KDK rešili, čto эto bыl oskorbitelьnый žest, imitiruющiй «peresčet kupюr» 💸



Izvinяtьsя Deяn ne stal — on ne sčitaet žestikulяciю oskorbitelьnoй ❌ pic.twitter.com/0RXbuobQ2I — Sport-Эkspress (@sportexpress) May 16, 2025

Ukupno, tih 280.000 rubalja je skoro 3.100 evra, odnosno, imajući u vidu da je jedna rublja po zvaničnom kursu 1,3 dinara, kažnjen je sa 362.663 dinara zbog pomenutih kršenja propisa.

Ovome se može dodati i da je opomenut i tokom ove sedmice, u polufinalnom porazu od Rostova (1:2) u Kupu Rusije, čime je samo nastavio niz dobijenih kartona otkako je prošle godine stigao u ruski fudbal.

Stankovič kraйne často polučaet zamečaniя ot sudьi 👀



Vse iz-za ego povedeniя — včera daže oštrafovali na 250 000 rubleй 😱 pic.twitter.com/qrHh4gl8a0 — Sport-Эkspress (@sportexpress) May 17, 2025

Čin drugi: Aršavin traži da Stankovića (i čelnici kluba) kazne još oštrije!

Andrej Aršavin, jedan od najboljih ruskih napadača svih vremena, ne skriva da ima ogromno poštovanje prema Dejanu Stankoviću, ali...

I on sada traži da Srbin bude (još) oštrije kažnjen:

- Ja nemam nikakve dileme u vezi sa Stankovićevim ponašanjem. Svakako, imam dobar stav prema njemu, jer je on i dalje veliki čovek u svetu fudbal. Ali, on se ni ne zapita o načinu na koji se ponaša (uz teren). On je impulsivan trener koji ne obuzdava svoje emocije. I, čelni ljudi bi trebalo da ga zbog ovoga strogo kazne! - prenosi "Šampionat" Aršavinove reči.

Čin treći: "Deki" napušta Spartak?

Kako javlja pomenuti ruski portal "Šampionat", poznati fudbalski stručnjak Aleksandar Bubnov obelodanio je da bi "šef stručnog štaba Spartaka Dejan Stanković mogao da napusti moskovski klub na kraju tekuće sezone".

Bubnov je napomenuo da će srpski stručnjak otići "bez obzira na to kakve rezultate crveno-beli postignu".

- Imam informacije da će otići bez obzira na ishod sezone - rekao je Bubnov u video snimku na Jutjub kanalu „Komentar.Šou“, piše pomenuti medij, podsećajući da je srpski stručnjak prethodno trenirao Crvenu zvezdu, Sampdoriju i mađarski Ferencvaroš.

Ruse šokiralo ono što (ni)je Stanković uradio

Spartak je, podsetimo, poražen ovog vikenda od Dinama sa 2:0, posle čega se desilo nešto neočekivano:

Stanković nije izašao pred novinare, već je poslao svog pomoćnika, Nenada Sakića.

Ruski mediji prenose njegove reči, sa "nikad kraće konferencije", koja je trajala "manje od minut, i na kojoj medijima nije bilo dozvoljeno da postavljaju pitanja".

- Menjam našeg glavnog trenera, jer je izgubio glas. Mnogo je vikao tokom čitavog toga meča, a najviše na sudije - rekao je Sakić.

Evo i kako je sve to izgledalo:

Ali, tu nije bio kraj buri u vezi sa ovim mečom.

Stratega Dinama, Rolana Guseva, upitali su da li je primetio "emocionalne reakcije sa klupe Spartaka", na šta je on odgovorio:

- Ja to pozorište mimike i gestova od strane Spartaka uopšte ne razumem. Nisam ni obraćao pažnju na to šta oni tamo mašu.

Ruska Premijer liga - tabela

Na vrhu je, pred poslednje kolo, vodeći Krasnodar sa 64 boda, dok samo jedan manje ima branilac titule, Zenit. Treći je CSKA Moskva trenera Marka Nikolića sa 56 bodova, Dinamo se probio na četvrto mesto sa isto toliko, dok je Stankovićev Spartak pao na peto sa 54.

U poslednjem kolu, 24. maja, Krasnodar kod kuće igra baš sa Dinamom, a Zenit dočekuje Ahmat iz Groznog od kog su na tabeli gora samo dva tima, već "otpisani" Orenburg i Fakel Voronjež.

