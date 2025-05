DUŠAN VLAHOVIĆ NA CENI! Srbina želi i španski velikan?

Dušan Vlahović ponovo je u centru transfer spekulacija, a ovog puta Atletiko Madrid pokazuje ozbiljno interesovanje za napadača Juventusa i reprezentativca Srbije

FOTO: Tanjug/AP

Kako prenosi italijanska Gazeta delo Sport, Vlahović je "na radaru" španskog velikana, koji traži ofanzivno pojačanje pred narednu sezonu.

Vlahovićev ugovor sa "Starom damom" važi do 2026. godine, ali klub trenutno nema garanciju da će on ostati do kraja tog perioda. Naime, srpski napadač nema nameru da produži saradnju, a Juventus ne želi da rizikuje i da ga sledeće godine izgubi bez obeštećenja.

Zbog toga su u Torinu spremni da razmotre ponude ovog leta, a prema navodima italijanskih medija, Atletiko želi da iskoristi tu situaciju.

Vlahoviću je prema ugovoru plata automatski povećana na čak 12 miliona evra po sezoni, što Juventus pokušava da ublaži tako što bi taj iznos rasporedili na duži period kroz novi ugovor. Međutim, Vlahović ne želi da pristane na tu opciju – još jedan razlog zašto je prodaja najverovatniji scenario.

Srbin je ranije bio povezivan sa Arsenalom, Čelsijem i Barselonom, ali su njegove blede partije u drugom delu sezone ohladile entuzijazam tih klubova. U ovoj sezoni je na 39 mečeva postigao 14 golova, ali u 2025. godini svega dva pogotka u Seriji A – što nije učinak koji garantuje mesto u najskupljim timovima Evrope.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“