VELIKI PROBLEM ZA NAPOLI: U borbi za "skudeto" ostali bez jednog od najboljih fudbalera

Jedan od najboljih fudbalera Napolija u ovoj sezoni David Neres odsustvovaće sa terena najmanje mesec dana pošto je pokidao mišić lista, te će to biti veliki problem za ekipu sa juga Italije u borbi za skudeto.

Foto: Profimedia

Italijanski mediji preneli su da će Neres odsustvovati najmanje mesec dana i da bi to moglo da znači da je završio sezonu. On će propustiti najmanje četiri prvenstvene utakmice, a do kraja Serije A ostalo je još pet kola.

Brazilac je prošlog leta došao u Napoli i bio je zamena za Hviču Kvaracheliju, koji je u januaru prešao u Pari Sen Žermen.

