NJIMA SE RONALDINJO DIVI: Čuveni Brazilac otkrio ko ga od današnjih fudbalera oduševljava

RONALDINjO je bio neko ko je oduešljavao ljubitelje fudbala svojim majstorijama. Sad je čuveni Brazilac otkrio ko njega impresionira od današnjih igrača.

Legenda Barselone je u intervjuu za "Ekip" govorio o mnogim fudbalerima. Prvi koga se dotakao bio je talentovani Lamin Jamal.

- On je dragocen talenat. Volim da ga gledam zbog njegove inventivnosti. Tek treba da se potvdi, ali biće veliki, to je sigurno - počeo je Ronaldinjo.

Oduševljava ga i Usman Debele koji igra za PSŽ, takođe bivši klub čuvenog Brazilca.

- Ne volim mnogo da poredim, ali uglavnom gledam svoje bivše klubove koji još igraju Ligu šampiona. Dembele u Pari Sen Žermenu? Mnogo mi se dopada. Ima malo brazilskog šmeka. On zbunjuje, izmišlja, provocira. Često je nemoguće predvideti šta će da radi, pride, postiže mnogo golova. A još se on otkriva, jer je u Parizu preuzeo drugačiju ulogu od one koju je ranije imao u Barseloni i pre toga.

Ne krije da mu sviđa ekipa Pari Sen Žermen i sve što radi Luis Enrike.

- Video sam neke njegove fotografije sa svim igračima. On je neko koga svi volimo. Daje sve od sebe, zna šta radi kada gradi. Sreli smo se u Barseloni, divim mu se kao čoveku i poštujem ga. Bio je sjajan igrač, koji je postao sjajan trener. Osvojio je sve u Barseloni, radio velike stvari sa reprezentacijom Španije, a uspeće i da izgradi nešto u Parizu. Došao je sa dobrim planom, a PSŽ je tim sa ogromnim potencijalom.

Nije mogao da ne pomene i Kilijana Mbapea jednu od najvećih fudbalskih zvezda današnjice.

- Naravno da je jedan od igrača koji mu se sviđaju. Takođe mi je i veliki prijatelj. Poštujem ga zbog svega što radi u životu. I srećan sam što je došao u Španiju. Imali smo sličan put posle Pariza, samo naravno drugi klub. Ali i on je u istorijskom klubu, koji će mu dozvoliti da procveta i napravi sve one velike stvari koje mu trenutno nedostaju - zaključio je Ronaldinjo.

