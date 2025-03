"NAROČITO NE NA OVOM NIVOU": Trener Austrije "preti" Srbiji...

Ralf Rangnik, selektor Austrije oglasio se pred revanš utakmicu za opstanak u A Ligi nacije protiv Srbije u nedelju od 18.00 u Beogradu (prvi meč 1:1).

foto: AP

- Moramo se pobrinuti da budemo nagrađeni za sličan pristup u nedelju. Ne treba stvari da radimo drugačije, samo da ne propuštamo toliko šansi. Treba da vežbamo kako da ubacimo loptu glavom u mrežu sa tri ili pet metara - rekao je Rangnik.

Iskusni stručnjak je posebno pohvalio defanzivca Davida Alabu za partiju u prvom meču.

- S obzirom na to koliko je bio odsutan, David je bio apsolutno vrhunski. Iznenadio me je, posebno fizički. Da budem iskren, nisam mislio da je sposoban, naročito ne na ovom nivou. Jasno je da David ima posebnu auru - bilo da je na terenu, u svlačionici ili u hotelu. Može da se oseti, opipljivo je svima. Ako ostane zdrav, onda može da pronađe put do onog starog. Igrom je pokazao da može da uhvati tu formu - zaključio je Rangnik.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“