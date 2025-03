NENAD KRSTIČIĆ: Zvezda me iz godine u godinu čini srećnim, pozivam navijače na proslavu

Želim da čestitam mom klubu, mojoj Zvezdi 80. rođendan. Drago mi je da iz godine u godinu raste, na svim poljima, te da je sada već stalni učesnik evropskih takmičenja, ali i što doprinosi srpskom fudbalu, rekao je nekadašnji fudbaler crveno-belih i reprezentativac Nenad Krstričić.

Foto arhiva VN

Zvezda će u nedelju od 16 sati protiv Spartaka, uz slobodan ulaz, proslaviti 80. rođendan kluba.

"Pozvao bih navijače da u što većem broju dođu na Marakanu kako bismo zajedno podržali našu Zvezdu i proslavili jubilarni rođendan", istakao je Krstičić za kjlupski sajt.

On je sa Zvezdom osvojio četiri titule, dva Kupa i igrao u Ligi šampiona.

"Iz godine u godinu me Zvezda čini srećnim jer sam bio deo njene istorije i početka ove jake, evropske Crvene zvezde. Zauvek ću pamtiti utakmicu sa Salcburgom u Austriji, to je posebna noć za mene. Ostaće mi u lepom sećanju do kraja života, baš kao i period koji sam proveo u svom voljenom klubu", istakao je Krstičić.