"NE VOLIM OVAKVE ZAVRŠNICE": Srđan Blagojević se oglasio nakon utakmice Partizan - Novi Pazar

FUDBALERI Partizana savladali su Novi Pazar sa 3:2, a utiske posle utakmice 27. kola Superlige Srbije izneo je trener crno-belih Srđan Blagojević.

FOTO: M. Vukadinović

"Parni valjak" je upisao treći vezani trijumf u prvenstvu i to je nešto što svakako raduje stratega kluba iz Humske.

- Dobro je što smo pobedili. Ne volim ovakve završnice koje nagoveštaju ovakvu neizvesnost. Prvo poluvreme je obećavalo, a onda je došlo do pada u koncentraciji. Bilo je oscijalcija u igri, na kraju srećom smo došli do tri boda. To je najvažnije u ovom trenutku, a ono što me najviše brine su povrede koje su se desile u prvom i drugom poluvremenu. Moraćemo da utvrdimo stepen povreda, to su igrači koji nam mnogo znače. U sredu je Kup, pa nova prvenstvena utakmica. Malo smo zabrinuti - rekao je Blagojević.

Podsetimo, Partizan je drugi na tabeli Superlige Srbije sa 56 bodova.

