"BITNA NAM JE MOTIVACIJA": Evo šta je Srđan Blagojević rekao o meču Partizan - OFK Beograd

TRENER fudbalera Partizana Srđan Blagojević rekao je da tradicija i istorijat susreta sa OFK Beogradom govori o tome da njegove izabranike čeka zanimljiva utakmica u derbiju 23. kola Superlige Srbije i poslednjoj proveri pred gostovanje Crvenoj zvezdi 22. februara.

FOTO: FK Partizan

Crno-beli dočekuju "romantičare" u subotu od 14 časova i želi prvu pobedu pod vođstvom novog šefa stručnog štaba na klupi, posle dva startna remija, kod kuće protiv Spartaka (2:2) i na gostovanju Vojvodini (0:0).

- Veoma teška utakmica je pred nama, kao i prethodne i sledeća svaka. Interesantna utakmica po plasmanu na tabeli, svakako je derbi kola. Drugo, velika tradicija i istorijat susreta dva kluba nam govori da nas čeka zanimljiva utakmica. Nama je bitna posebna motivacija, da se susrećemo sa ekipom od koje je doživljen poraz u prvom delu sezone - rekao je Blagojević.

OFK Beograd je jesenas u Zaječaru kao domaćin pobedio rezultatom 3:2.

Dva poraza "romantičara" na startu prolećnog dela sezone ne zavaravaju Blagojevića.

- Neće nas to zavarati jer znamo da je u pitanju jako kvalitetna ekipa, sastavljena od igrača koji su dugi niz godina u srpskom fudbalu i inostranstvu. Ima i igrača koji su povezani sa Zvezdom, svima je to jasno, njihova, motivacija ne dolazi u pitanje, kao ni naša. To što su startovali sa dva poraza, nama ništa ne znači, biće motivisani, u borbi su za Evropu, da budu što bliže vrhu. To ne menja ništa u našoj pripremi.

Trener Partizana ističe da atmosfera u ekipi nije uzdrmana jer je klub bez pobede u prva dva prolećna kola.

- Ne vidim da je nešto uzdrmano, mi se nalazimo u takvoj situaciji, očekivali smo bolje rezultate, pobedu, pogotovo u prvoj utakmici protiv Spartaka, ali ne mogu da kažem da se ekipa nije potrudila. Svakodnevno radimo na otklanjanju neodstataka, svesni smo ih, kao i svojih kvaliteta i radićemo sve što je u našoj moći. Analizirali smo protivnika, želimo pozitivan rezultat.

Ne krije Blagojević da povrede Aleksandra Filipovića i Nihada Mujakića utiču na rad ekipe.

- Mi generalno nemamo veliki igrački kadar, pogotovo onih koji su izneli prvenstvo u prvom delu. Filipović kao igrač koji može da pokrije više pozicija nam je veoma značajan u ovom trenutku i naravno da nas to remeti, može igrati štopera i desnog beka. Remeti nas jer je Mujakić povređen, skučeni smo što se tiče izbora. Pokušaćemo da nađemo pravo rešenje.

Osvrnuo se Blagojević i na navijače crno-belih.

- Voleo bih da nas navijači podrže, koristim priliku da ih pozovem. Nije bilo mnogo navijača na prethodnim mečevima, ali moram da istaknem njihovu veliku podršku u ovim teškim trenucima, i na tome sam takođe apelovao i zahvalan sam im - zaključio je Blagojević.

