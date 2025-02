OZBILJNA SUMA: Vojvodina objavila cene karata za meč protiv Partizana

FUDBALSKI klub Vojvodina ugostiće u petak fudbalski klub Partizan, a Novosađani su se oglasili saopštenjem pred važan duel.

FOTO: FK Vojvodina

Ulaznice za prvi meč na Karađorđu u sezoni prodavaće se za 2.000 dinara za zapadnu tribinu i 1.500 dinara za istočnu tribinu mogu se kupiti od srede do petka, kao i na dan utakmice od 15.30 do početka meča, a iz kluba pozivaju navijače da ih čuvaju jer ih u poluvremenu čekaju iznenađenja.

Ulaznice za severnu tribinu po ceni od 1.000 dinara moći će da se kupe u zvaničnoj prodavnici navijača Vojvodine.

- FK Vojvodina takođe želi da napomene da vlasnici sezonskih ulaznica na poklon od kluba dobijaju po dve pozivnice. Svoje pozivnice mogu da preuzmu lično, uz pokazivanje sezonske ulaznice u periodu od srede do petka na glavnoj blagajni stadiona „Karađorđe“, takođe od 14 do 18 časova. Kao i do sada, ulaz na istočnu tribinu stadiona „Karađorđe“ biće slobodan za sve koji dođu sa obeležjima FK Vojvodina.

Za kraj, tu je još jedno iznenađenje za najvernije – prvih 50 navijača Vojvodine koji kupe kartu za utakmicu, dobijaju specijalan poklon – klupski šal.

- Takođe, svi zainteresovani za rukometnu utakmicu drugog kola EHF Lige Evrope između Vojvodine i Melsungena, koja se igra 18.2.2025. u 20:45č na SC Slana Bara u Novom Sadu, dobijaju na poklon pozivnice za ovu utakmicu. Pozivnice mogu da preuzmu na dan fudbalskog derbija, na glavnoj blagajni stadiona sa početkom u 15:30 časova.

Fudbalski klub Vojvodina posebno napominje da je, iz bezbednosnih razloga i u dogovoru sa policijom, odlučeno da zapadna, istočna i severna tribina budu predviđene za navijače Vojvodine, dok je za gostujuće navijače predviđena južna tribina. Na zapadnu, istočnu i severnu tribinu stadiona neće biti dozvoljen ulaz osobama sa obeležjima FK Partizan.

Kapije stadiona biće otvorene dva sata pre početka utakmice, a fudbalski klub Vojvodina poziva sve gledaoce da na vreme obezbede svoju ulaznicu i ranije uđu na stadion, kako bi se izbegle bespotrebne gužve prilikom ulaska, kao i da svoj klub bodre sportski i u duhu fer-pleja, izbegavajući bilo kakvo nedolično i neprikladno ponašanje.

