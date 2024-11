DEMIROVIĆ UPUTIO IZVINJENJE: Nisam želeo da uvredim Zvezdu, radujem se igranju na "Marakani"

FUDBALER Štutgarta Ermedin Demirović se izvinio navijačima Crvene zvezde zbog njegove izjave koju je dao za nemački "Kiker".

On je istakao da bi gostovanje na stadionu "Rajko Mitić" za njega moglo da bude "odvratno".

- Moglo bi da bude posebno, moglo bi da bude odvratno. Oni odlučuju u kom pravcu ide sve. Ili će biti, izvinite na izrazu, sr..a ili se neće baviti time uopšte. Spremam se i za jedno i drugo. Sve to čak može i da me motiviše. Već sam posle žreba rekao da se zaista radujem što ću igrati u Beogradu. To je zabavan izazov, ali teško gostovanje - rekao je Demitović.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine se oglasio na "Instagramu" gde se izvinio svima koji navijaju za crveno-bele.

- Ovim putem želim da obavestim javnost, a naročitno navijače Crvene zvezda da nikad u svojim izjavama i stavovima nisam želeo da uvredim taj klub. Crvena zvezda je jedan od najvećih klubova sa naših prostora prema kojem imam veliko poštovanje. Takođe, "Marakana" je stadion na kojem se radujem što ću igrati jer je poznat po odličnoj atmosferi. Neke moje izjave za nemačke medije nisu najbolje prevedene i ne želim da se razmatraju u kontekstu nacionalnog, pogotovo jer sam sportista koji nije opterećen tim stvarima i koji je u porodičnim relacijama sa ljudima različitih nacionalnih konfesija. Sportski pozdrav svima - napisao je Demirović na "Instagramu".

Podsetimo, utakmica 5. kola Lige šampiona u kom se sastaju Crvena zvezda - Štutgart igra se u sredu od 18.45.

