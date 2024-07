JAMAL JE ZVEZDA KOJA SIJA I SIJAĆE: Španac oborio rekord Srbina star 24 godine

1 - Players with the most assists in a single EURO:



4 - LAMINE YAMAL 🇪🇸 2024

4 - Steven Zuber 🇨🇭 2020

4 - Aaron Ramsey 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 2016

4 - Eden Hazard 🇧🇪 2016

4 - Ljubinko Drulovic 🇷🇸 2000



