STIGAO HITAN APEL: Zabranite koncert Dina Merlina u Kraljevu!
UDRUŽENjE ratnih vojnih invalida grada Kraljeva ztražilo je da se otkaže koncert Dina Merlina koji je najavljen za 5. septembar na kraljevačkom Sportskom aerodromu.
Prema rečima predsednika Udruženja Vojislava Vukašinovića, organizacija takvog događaja neprimerena je u gradu koji je posle ratova devedesetih na prostoru bivše SFRJ primio veliki broj srpskih izbeglica.
- Koncert Dina Merlina čije su izjave i stavovi svojevremeno bili veoma pogrdni za naš narod svojevrsna je uvreda uspomenama koje čuvamo na srpske žrtve – kaže Vukašinović.
On je apelovao na ovdašnja Udruženja i građane da se usprotive koncertu Dina Merlina i javno uputio pitanje organizatorima da li su prilikom planiranja događaja uzeli u obzir osećanja porodica stradalih i prognanih.
- Smatramo da ovaj koncert ne treba da se održi ni u Kraljevu, ni bilo gde u Srbiji – naglasio je Vukašinović dodajući da stav Udruženja nije usmeren protiv posetilaca koncerta, već protiv javnih nastupa i izjava Dina Merlina. - O našim daljim koracima i postupcima ovim povodom blagovremeno ćemo obavestiti javnost.
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