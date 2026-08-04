STIGAO HITAN APEL: Zabranite koncert Dina Merlina u Kraljevu!

UDRUŽENjE ratnih vojnih invalida grada Kraljeva ztražilo je da se otkaže koncert Dina Merlina koji je najavljen za 5. septembar na kraljevačkom Sportskom aerodromu.

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Prema rečima predsednika Udruženja Vojislava Vukašinovića, organizacija takvog događaja neprimerena je u gradu koji je posle ratova devedesetih na prostoru bivše SFRJ primio veliki broj srpskih izbeglica.

- Koncert Dina Merlina čije su izjave i stavovi svojevremeno bili veoma pogrdni za naš narod svojevrsna je uvreda uspomenama koje čuvamo na srpske žrtve – kaže Vukašinović.

On je apelovao na ovdašnja Udruženja i građane da se usprotive koncertu Dina Merlina i javno uputio pitanje organizatorima da li su prilikom planiranja događaja uzeli u obzir osećanja porodica stradalih i prognanih.

- Smatramo da ovaj koncert ne treba da se održi ni u Kraljevu, ni bilo gde u Srbiji – naglasio je Vukašinović dodajući da stav Udruženja nije usmeren protiv posetilaca koncerta, već protiv javnih nastupa i izjava Dina Merlina. - O našim daljim koracima i postupcima ovim povodom blagovremeno ćemo obavestiti javnost.