Tuga: Poginuo učesnik popularnog muzičkog takmičenja
DILAN Karter, 24-godišnji pevač koji se takmičio u američkom šou programu "The Voice", poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći.
Karter je život izgubio u subotu uveče u prometnoj nesreći u okrugu Colleton u njegovoj rodnoj Južnoj Karolini.
Prema lokalnim izveštajima, radilo se o nesreći u kojoj je učestvovalo samo jedno vozilo, a dogodila se nešto pre ponoći.
Mladi pevač trebao je u poneđeljak nastupiti u svom gradu Moncks Corneru.
Karter je javnost osvojio 2023. godine u 24. sezoni šoua "The Voice". Na slepo je na audiciji izveo je pesmu Vitni Hjuston "I Look to You", posvetivši je majci koja je preminula godinu dana ranije.
Emotivnom izvedbom naterao je sva četiri člana žirija - Rebu Mektajern, Niala Horana, Džona Ledženda i Gven Stefani - da okrenu svoje stolice.
Dilan je za mentorku odabrao kantri legendu Rebu Mekentajrn, koja se od njega oprostila dirljivom porukom.
- Jako će nam nedostajati. Bio je briljantan, ljubazan i talentovan mladić koji je uneo zraku sunca u 'The Voice'. Počivaj u miru, dragi prijatelju - napisala je.
