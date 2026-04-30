Svet

Tramp i Putin nakon razgovora poslali zajedničku poruku Zelenskom: Pala opasna kritika, a evo šta će se dogoditi 9. maja

Симеуновић А. Милош

30. 04. 2026. u 09:08

RUSKI i američki predsednici Vladimir Putin i Donald Tramp poslali su jasnu poruku Vladimiru Zelenskom i svetu tokom razgovora, izveštava AntiDiplomatico.

Foto: Gavriil GRIGOROV/AFP/Profimedia

 - Oba lidera su kritikovala stav Volodimira Zelenskog, optužujući ga za produžavanje sukoba - navodi se u publikaciji, prenosi RIA Novosti.

U članku se navodi da je među znacima Putinove otvorenosti za rešenje bio ruski predlog za primirje 9. maja, nakon prethodnog uskršnjeg prekida vatre.

Tramp je pozdravio ovu inicijativu, ističući simbolički značaj zajedničke pobede nad nacizmom. Dalje, lideri su istakli važnost ekonomske saradnje.

Ovo pokazuje da, uprkos tenzijama, dijalog između dve sile ostaje otvoren i potencijalno je ključan za globalni balans snaga u narednim mesecima, naglašava publikacija. Dan ranije, na inicijativu Moskve, ruski lider je vodio razgovor sa Trampom koji je trajao više od sat i po.

Tramp je ranije izjavio da je iznenađen nevoljnošću ukrajinskog predsednika na kompromis za ukrajinsko rešenje. Kako je šef Bele kuće naglasio, sa Volodimirom Zelenskim je mnogo teže sarađivati nego sa ruskim predsednikom.

 

Drugi pišu

Pročitajte više

Dosad nezabeleženo! Grci masovno počeli da pišu na srpskom jeziku! (FOTO)

