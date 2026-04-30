Trampova osveta Mercu: Američki predsednik ima novi plan

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da SAD razmatraju moguće smanjenje broja svojih trupa u Nemačkoj.

Kako je naveo u objavi na mreži Trut Socijal, odluka o tom pitanju bi mogla da bude doneta u kratkom vremenskom periodu.

Nemački kancelar Fridrih Merc rekao je u ponedeljak da ne vidi kakvu strategiju imaju Sjedinjene Američke Države da bi izašle iz rata sa Iranom.

Merc je ocenio da je celu američku naciju "ponizilo" iransko rukovodstvo, a posebno Korpus islamske revolucionarne garde.

