Posle šest decenija karijere, Milanče Radosavljević napravio potpuni obrt: Otvorio profile na društvenim mrežama, a povod će vas oduševiti

POSTOJE pevači koji karijeru grade uz pomoć vremena, medija i trendova, A postoje i oni retki, poput Milančeta Radosavljevića, koji su kroz decenije išli tiho, ali sigurno, oslanjajući se isključivo na pesmu, glas i narod koji ih je prihvatio kao svoje.

Punih šest decenija, Milanče je gradio put bez pompe, bez potrebe za stalnim prisustvom u medijima i bez sveta društvenih mreža. Njegove pesme pronalazile su put do ljudi same, prenosile se od usta do usta, iz srca u srce, iz generacije u generaciju. I upravo zato njegova publika danas nije samo broj – to je vernost koja traje.

Kada je u svojoj 82. godini života najavio prvi solistički koncert na "Tašmajdanu", zakazan za 3. jul, reakcija je bila snažna i gotovo neverovatna. Iznenađenje se vrlo brzo pretvorilo u oduševljenje, a oduševljenje u potpunu euforiju. Za samo pet dana, planula su najtraženija mesta. Interesovanje ne jenjava, a onajn prodaja karata odvija se gotovo munjevitom brzinom. Publika iz cele Srbije, ali i regiona, ne krije uzbuđenje zbog koncerta pevača čije pesme već decenijama bude najdublje emocije i spajaju ljude.

Telefoni su počeli da zvone bez prestanka. Javili su se oni najverniji, oni koji su uz Milančetove pesme odrastali, voleli i živeli, ali koji ne znaju ili ne koriste online kupovinu karata. Pitali su isto: kako da dođu do karte? I upravo zbog njih, Milanče je doneo odluku koju niko nije očekivao. Posle više od pola veka karijere, otvorio je svoje prve profile na društvenim mrežama. Ne zbog trenda. Već zbog publike.

– Draga publiko, znam da mnogi od vas ne kupuju karte preko interneta i zato sam odlučio da vam se obratim i na ovaj način. Važno mi je da svi koji žele mogu da dođu na koncert. Informacije o kupovini karata biće dostupne i ovde, da vam bude lakše – poručio je Milanče.

Na taj način, legenda narodne muzike napravila je most između generacija, između onih koji ga prate decenijama i onih koji ga tek otkrivaju. Za sve koji nisu u mogućnosti da karte kupe online, obezbeđena je i fizička prodaja na više lokacija.

Na društvenim mrežama Milanče je dočekan sa iskrenim oduševljenjem. Prate ga i mladi i stariji, što još jednom potvrđuje ono što je kroz karijeru dokazao, da je miljenik svih generacija, pevač koji je, i bez medijske buke i bez digitalnog sveta, uspeo da ostane ono što je oduvek bio glas naroda. A sada, prvi put i na mrežama, samo sa jednim ciljem: da još jednom bude bliže onima koji su ga tu i doveli.

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć