KADA ČIZME ODLUČE O LJUBAVI: Spektakularna komedija „Mačka u čizmama“ stiže u Teatar Odeon!
NOVA, duhovita i potpuno neočekivana verzija poznate bajke premijerno 25. aprila donosi ljubavne zaplete, magične šuteve i smeh bez pauze.
Teatar Teatar Odeon najavljuje premijeru predstave „Mačka u čizmama“ - novog mjuzikla za decu i odrasle , koji će biti izveden 25. aprila u 19h , donoseći publici raskošnu, razigranu i potpuno drugačiju verziju jedne od najpoznatijih bajki svih vremena. U režiji i adaptaciji Marka Jovičića, a po tekstu Branka Milićevića - Kockice, ova komedija zabune vodi nas u svet gde ljubav, identiteti i sudbina zavise – ni manje ni više – nego od jednog para čarobnih čizama.
Zaboravite sve što mislite da znate o “Mačku u čizmama”. U ovoj verziji, čuvene čizme završavaju na buvljaku, gde ih pronalazi Macana – neotesana, nepredvidiva i potpuno neodoljiva mačka. Ono što sledi je lanac događaja u kojem svaki pogrešan korak vodi pravo u – pogrešnu ljubav. Jer ove čizme imaju posebnu moć: Koga šutneš – u njega se zaljubiš.
Radnja je smeštena u bajkovitu banju, gde se ukrštaju putevi neobičnih likova i još neobičnijih emocija. Princ od Karabasa (Miljan Prljeta) i njegov verni sobar Buda (Marko Marković) dolaze u potragu za retkim leptirima, ali pronalaze nešto sasvim drugo - ljubav. Ili bar pokušaj iste. Problem? Zaljubljuju se u pogrešne osobe. U želji da osvoje srca koje žele, odlučuju da zamene identitete, dodatno komplikujući situaciju koja je već na ivici potpunog haosa. U središtu ove vrtoglave priče su Macana, mačka u čizmama (Mirka Vasiljević) i Dobrila, njena iskrena i prizemna sobarica (Anastasija Knežević / Teodora Tomašev). Dok čizme upravljaju emocijama, jedino Dobrila ostaje verna pravim osećanjima – bez magije, bez trikova i bez iluzija. U ovoj komediji situacije, smeh se jednostavno ne može izbeći.
„Mačka u čizmama“ nije samo predstava – to je iskustvo ispunjeno muzikom, humorom i emocijama koje će podjednako osvojiti i decu i odrasle. Pripremite se za veče puno smeha i nepredvidivih šuteva – jer ovo je bajka koja je odlučila da bude drugačija. Kada se svi zapleti sudare, predstava ostavlja publiku sa važnim pitanjem: da li je sreća zaista u magiji – ili u iskrenoj ljubavi?
Ne propustite premijeru predstave “Mačka u čizmama” 25. aprila u 19h u Teatru Odeon i priču u kojoj čizme vode glavnu reč – a ljubav uvek pronađe svoj put. Nabavite svoje karte na blagajni u ulici Kraljice Natalije 45 ili na sajtu bilet.teatarodeon.rs.
