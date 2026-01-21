SAHRANA MIROSLAVA MIKE ALEKSIĆA: Kovčeg sa telo izneli su njegovi najbliži prijatelji glumci (FOTO)
NA Centralnom groblju u Beogradu u toku je sahrana Miroslava Mike Aleksića.
Održano je opelo i povorka je krenula ka grobnom mestu.
Kovčeg sa Aleksićevim telo izneli su njegovi najbliži prijatelji glumci Goran Sultanović, Vuk Kostić, bivši fudbaler Dušan Savić, advokat Zoran Jakovljević.
Na sahranu su od poznatih došli glumci Viktor Savić i Rastko Janković te novinarka Marina Rajević Savić bliska prijateljica porodice.
