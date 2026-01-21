Poznati

SAHRANA MIROSLAVA MIKE ALEKSIĆA: Kovčeg sa telo izneli su njegovi najbliži prijatelji glumci (FOTO)

С.Ј.М.

21. 01. 2026. u 13:53

NA Centralnom groblju u Beogradu u toku je sahrana Miroslava Mike Aleksića.

Foto: Novosti

Održano je opelo i povorka je krenula ka grobnom mestu.

Foto: Novosti

Kovčeg sa Aleksićevim telo izneli su njegovi najbliži prijatelji glumci Goran Sultanović, Vuk Kostić, bivši fudbaler Dušan Savić, advokat Zoran Jakovljević. 

Foto: Novosti

Na sahranu su od poznatih došli glumci Viktor Savić i Rastko Janković te novinarka Marina Rajević Savić bliska prijateljica porodice.

Foto: Novosti

