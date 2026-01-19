Poznati

"POMOZI MI" KAO TALIJA: Emir Habibović uradio za sebe veliki autorski iskorak (FOTO)

Dušan Cakić

19. 01. 2026. u 16:50

PEVAČ Emir Habibović objavio je novu pesmu "Pomozi mi", koja već na prvo slušanje osvaja snažnom emocijom i iskrenom interpretacijom

Foto: Privatna arhiva

Ono što ovu pesmu čini posebnom jeste činjenica da Emir potpisuje tekst i muziku, čime je još jednom pokazao da je, pored izuzetnog pevača, i ozbiljan autor sa prepoznatljivim senzibilitetom.

Numera „Pomozi mi“ donela mu je i veliki uspeh na Saboru narodne muzike, gde je osvojio visoko drugo mesto, i važio za jedno od najvećih iznenađenja festivala. U jakoj konkurenciji, Emir je uspeo da se izdvoji autentičnošću, emocijom i kvalitetom kompozicije, što su prepoznali i publika i stručni žiri.

Foto: Privatna arhiva

Ovim rezultatom Emir Habibović je potvrdio da njegov muzički put ide uzlaznom putanjom i da publika sve više ceni njegov autorski rad.

„Pomozi mi“ nije samo još jedna pesma u nizu, već snažna muzička priča koja najavljuje novu, zreliju fazu u njegovoj karijeri i ostavlja snažan utisak na sve ljubitelje narodne muzike.

Međutim, pevač ne staje, već radi punom parom i već najavljuje nove projekte. Posebno se izdvaja njegovo učešće na humanitarnom koncertu „Verujem u ljubav“, koji će se održati 17. februara u čast velikog umetnika Šabana Šaulića. Time Habibović još jednom pokazuje da, pored muzičkog talenta, poseduje i veliko srce, te da svojim radom želi da doprinese očuvanju uspomene na legendu narodne muzike i pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija.

 

