"POMOZI MI" KAO TALIJA: Emir Habibović uradio za sebe veliki autorski iskorak (FOTO)
PEVAČ Emir Habibović objavio je novu pesmu "Pomozi mi", koja već na prvo slušanje osvaja snažnom emocijom i iskrenom interpretacijom
Ono što ovu pesmu čini posebnom jeste činjenica da Emir potpisuje tekst i muziku, čime je još jednom pokazao da je, pored izuzetnog pevača, i ozbiljan autor sa prepoznatljivim senzibilitetom.
Numera „Pomozi mi“ donela mu je i veliki uspeh na Saboru narodne muzike, gde je osvojio visoko drugo mesto, i važio za jedno od najvećih iznenađenja festivala. U jakoj konkurenciji, Emir je uspeo da se izdvoji autentičnošću, emocijom i kvalitetom kompozicije, što su prepoznali i publika i stručni žiri.
Ovim rezultatom Emir Habibović je potvrdio da njegov muzički put ide uzlaznom putanjom i da publika sve više ceni njegov autorski rad.
„Pomozi mi“ nije samo još jedna pesma u nizu, već snažna muzička priča koja najavljuje novu, zreliju fazu u njegovoj karijeri i ostavlja snažan utisak na sve ljubitelje narodne muzike.
Međutim, pevač ne staje, već radi punom parom i već najavljuje nove projekte. Posebno se izdvaja njegovo učešće na humanitarnom koncertu „Verujem u ljubav“, koji će se održati 17. februara u čast velikog umetnika Šabana Šaulića. Time Habibović još jednom pokazuje da, pored muzičkog talenta, poseduje i veliko srce, te da svojim radom želi da doprinese očuvanju uspomene na legendu narodne muzike i pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
