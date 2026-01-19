Poznati

VEČE NEPROLAZNIH HITOVA: Sećanje na Tomu Zdravkovića u beogradskoj dvorani (FOTO)

Dušan Cakić

19. 01. 2026. u 15:20

SAVEZ estradno-muzičkih umetnika Srbije (SEMUS), upriličiće 25. februara koncert pesama legendarnog Tome Zdravkovića.

ВЕЧЕ НЕПРОЛАЗНИХ ХИТОВА: Сећање на Тому Здравковића у београдској дворани (ФОТО)

Foto Arhiva "Novosti"

Izabrani gosti koji će zajedno sa Saborskim orkestrom pod upravom Zorana Vlajića posvetiti ovo veče pevaču, šansonjeru, kompozitoru, tekstopiscu, boemu.

Koncertni serijal „Zvezde među zvvezdama“ posvećen je umetnicima koji su svojim bezvremenskim hitovima ostavili neizbrisiv trag na estradno-muzičkom nebu Srbije, a Tomina zvezda sija najsjajnije.

Foto: reprint TV Novosti/ATA images/A. Anhel

Publiika će uživati u emotivnom i prepoznatljivimmelodijama poput „Dotak`o sam dno života“, „Prokleta je ova nedelja“, „Dva smo sveta različita“, „Danka, Danka“ i mnogim drugim koje nam je Toma Zdravković tako nesebično darivao.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...