VEČE NEPROLAZNIH HITOVA: Sećanje na Tomu Zdravkovića u beogradskoj dvorani (FOTO)
SAVEZ estradno-muzičkih umetnika Srbije (SEMUS), upriličiće 25. februara koncert pesama legendarnog Tome Zdravkovića.
Izabrani gosti koji će zajedno sa Saborskim orkestrom pod upravom Zorana Vlajića posvetiti ovo veče pevaču, šansonjeru, kompozitoru, tekstopiscu, boemu.
Koncertni serijal „Zvezde među zvvezdama“ posvećen je umetnicima koji su svojim bezvremenskim hitovima ostavili neizbrisiv trag na estradno-muzičkom nebu Srbije, a Tomina zvezda sija najsjajnije.
