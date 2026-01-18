SJAJNE VESTI IZ AMERIKE ZA KRAJIŠKU LEGENDU: Baja Mali Knindža srećniji nego ikada (FOTO)
PEVAČ Baja Mali Knindža ovih dana je posebno ponosan na svoju ćerku Ljiljanu.
Ljiljana Pajčin živi i radi u SAD, a bila je meta raznih antisrba i lažnih patriota na društvenim mrežama zbog laži da tamo boravi sa hrvatskim pasošem (iako je Baja rođen u Bosanskom Grahovu koje nema veze sa Hrvatskom).
Koliko je uspešna Ljiljana svedoči i činjenica da je nedavno dobila priznanja od kompanije za koju radi, tj. Nagradu za izuzetne zasluge i Priznanje za izvanredan doprinos.
Slobodno vreme Ljiljana najradije provodi u Srbiji, dok u Sjedinjenim Američkim Državama nikada ne krije odakle dolazi i sa ponosom ističe svoje poreklo.
U SAD radi kao teniski trener, a svoju profesionalnu karijeru gradi strpljivo, posvećeno i korak po korak — što se, po svemu sudeći, pokazuje kao veoma uspešan put.
