PAO POLJUBAC U EXATLONU: Otkriveno šta su takmičari radili iza kamera (VIDEO)

VEČERAS u 21 čas očekuje vas spektakl na Informer televiziji kada će biti emitovana druga epizoda "Druge strane Exatlona", koja prati takmičare iza kamera rijalitija!

Foto: Exatlon

Svađe, suze, smeh, rasprave, ali i pomirenja između takmičara Crvenog i Plavog tima iza kamera najpoznatijeg sportskog rijalitija Exatlon videćete večeras na Informer televiziji!

Ono što će gledaocima sigurno zapasti za oko jeste način na koji su se pomirili takmičari Plavog tima Exatlon Srbija - Nemanja Radovanović i Sanja Kalinović!

Saznajte kakav poljubac je "pao" iza poligona Exatlon, ko je zaigrao prvi ples, ko se posvađao, a ko se pokajao zbog svojih reči!

Samo na Informer televiziji, sa početkom od 21 čas!