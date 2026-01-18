Poznati

PAO POLJUBAC U EXATLONU: Otkriveno šta su takmičari radili iza kamera (VIDEO)

V.N.

18. 01. 2026. u 11:01

VEČERAS u 21 čas očekuje vas spektakl na Informer televiziji kada će biti emitovana druga epizoda "Druge strane Exatlona", koja prati takmičare iza kamera rijalitija!

ПАО ПОЉУБАЦ У ЕXАТЛОНУ: Откривено шта су такмичари радили иза камера (ВИДЕО)

Foto: Exatlon

Svađe, suze, smeh, rasprave, ali i pomirenja između takmičara Crvenog i Plavog tima iza kamera najpoznatijeg sportskog rijalitija Exatlon videćete večeras na Informer televiziji!

Ono što će gledaocima sigurno zapasti za oko jeste način na koji su se pomirili takmičari Plavog tima Exatlon Srbija - Nemanja Radovanović i Sanja Kalinović!

Saznajte kakav poljubac je "pao" iza poligona Exatlon, ko je zaigrao prvi ples, ko se posvađao, a ko se pokajao zbog svojih reči! 

Samo na Informer televiziji, sa početkom od 21 čas! 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AGRESOR LIKVIDIRAN, NEUTRALISANI ČLANOVI POSADE: Oboren helikopter vojske SAD - Predsednik otkrio detalje akcije

AGRESOR LIKVIDIRAN, NEUTRALISANI ČLANOVI POSADE: Oboren helikopter vojske SAD - Predsednik otkrio detalje akcije