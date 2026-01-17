JOVANA SA PALA IMA PROBLEMA SA ZDRAVLJEM: Zanosna muzičarka u postelji, prijatelji šalju poruke podrške (FOTO)

VIOLINISTA Jovana Simović ovih dana ima zdravstvenih problema.

Foto: Printskrin Instagram

Objavila je fotografiju iz bočničke postelje, ali je očigledno da Jovanu sa Pala ne napušta dobro raspoloženje.

- Da li ću preživeti? - napisala je ona, ali u šali.

Njeni prijatelji joj pišu želje da se brzo oporavi, a dobila je i buket cveća.

Foto: Printskrin Instagram