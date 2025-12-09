VELIKA IMAX PREMIJERA NOVOG 3D SPEKTAKLA "AVATAR: VATRA I PEPEO" (VIDEO)

FILMSKA senzacija “Avatar: Vatra i pepeo” sa visoko-dinamičnim zvukom i slikom u najboljoj rezoluciji, snimana najmodernijim tehnologijama stiže naredne nedelje na bioskopsko platno, pretpremijerno 17. decembra.

Foto: The Disney Studios

SVEČANA PREMIJERA održaće se iste večeri u IMAX sali bioskopa Cineplexx Galerija Beograd, uz propraćene zabavne aktivnosti i muzički program za čije prikazivanje se karte već sada mogu obezbediti na blagajni tog bioskopa ili putem zvaničnog sajta.

Kao što je i obećao, Kameron je za bioskopsku distribuciju pripremio još jedan nastavak čuvenog filma koji slovi za jednu od najgledanijih naučno-fantastičnih franšiza ikada vraćajući se ponovo impozantnoj avanturi i poznatim likovima. Reditelj smešta priču u vanzemaljski prostor na planeti Pandora, sa marincem Džejkom Salijem i ratnicom Nejtiri u glavnim ulogama, čije su karaktere i ovaj put otelotvorili Zoe Saldana i Sem Vortington.

Za potrebe produkcije Vortington navodi da nov naslov predstavlja gotovo direktan korak od kraja predhodnog filma

- Rascep, kao i pritisci spoljnog sveta i pritisci drugih klanova koji pokušavaju da se ujedine kako bi pronašli put ka većem dobru je ono što istražujemo u ovom nastavku.

Nadovezujući se na priču o filmu Saldanova kaže kako prema svom liku, ratnici Najtiri i pripadnici Na'vi naroda oseća ličnu ljubav, kao i da bi svako od nas imao buntovničko srce koje ima ona.

- Njeno srce je sada puno tuge i nema više odgovora pred sobom. Mislila je da zna šta joj treba. Mislila je da ljubav pobeđuje sve. Međutim, ne veruje da može da uspe i po prvi put u životu njena vera se stavlja na probu.

Podsetimo novi Kameronov scenario, uz staru priču koja datira još od 2009. godine, donosi dva nova Na'vi plemena, lebdeće Trgovce Vetrom, koji putuju na spravama koji podsećaju na balone i njihove zkaklete rivale, Vatrene ljude, koji jašu na letećim zverima.

Dok su klanovi sukobljeni, marinac Sali, čiji je život već uveliko porodičan, saopštava svojoj ženi da ne želi više da živi na takav način.

Kada se prvi "Avatar" pojavio u bioskopima, odmah je svojom originalnošću i 3D prikazom stekao popularnost širom sveta, motivišući mnoge da i po nekoliko puta pogledaju film u bioskopima. Ubrzo se popeo na prvo mesto kao ostavrenje sa najvećom zaradom svih vremena, a usledilo je i nekoliko nominacija za nagradu Oskar, kao i osvojene tri zlatne statue.

Ipak, prošlo je trinaest godina do novog dela, "Avatar Put vode", koji je predstavaljao ubedljivi nastavkom priče. Da je zaista rado prihvaćen i kod naše publike govori i činjenica da ga je u domaćim bioskopima pogledalo skoro 290.000 gledalaca.

Producenti 20th Century studija navode da kao i svi filmovi o Avataru, tako i "Avatar Vatra i pepeo" sadrži sve ono što gledaoci očekuju od filma, a to su uzbudljiva akcija i grandiozan spektakl, nezaboravni likovi i duboke veze.

U filmu pored Zoe Saldane i Sem Vortingtona igraju i Sigurni Viver, Stiven Lang, Klif Kurtis, Kejt Vinslet i drugi. Na redovnom repertoaru bioskopa film će se naći od četvrtka, 18. decembra.