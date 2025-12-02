UMRO ČUVENI VODITELJ U 68. GODINI: Pronađen mrtav u svom domu
BBC voditelj i cenjeni arhitekta Hjuz Volas umro je u 68. godini. Preminuo je iznenada u svom domu, potvrdio je jutros njegov suprug.
Njegov suprug, Martin Korbet, podelio je vest koja para srce:
Reči koje odzvanjaju tišinom gubitka pretvorile su jutro u sivilo za sve koji su ga voleli i pratili.
Omiljeni voditelj s neponovljivim šarmom
Hjuz Volas bio je omiljeni TV voditelj, poznat po brzom duhu, toplini i osebujnoj pojavi koja je gledaoce godinama držala pred ekranom. Široka publika najviše ga je pamtila po emisijama o renoviranju i arhitekturi, kao i ulozi sudije u RTÉ-ovom Home of the Year.
Nasleđe arhitekte koji je oblikovao prostore i ljude
Van malih ekrana, Volas je bio suosnivač uglednog dablinskog studija Douglas Wallace Architects. Njegov profesionalni trag prostirao se kroz hotele, maloprodajne prostore i privatne domove širom Irske.
(Kurir)
