Poznati

UMRO ČUVENI VODITELJ U 68. GODINI: Pronađen mrtav u svom domu

V.N.

02. 12. 2025. u 15:59

BBC voditelj i cenjeni arhitekta Hjuz Volas umro je u 68. godini. Preminuo je iznenada u svom domu, potvrdio je jutros njegov suprug.

УМРО ЧУВЕНИ ВОДИТЕЉ У 68. ГОДИНИ: Пронађен мртав у свом дому

Foto: RTENews/prtsc

Njegov suprug, Martin Korbet, podelio je vest koja para srce:

 - Sa dubokom tugom i šokom delim da je moj muž i srodna duša, Hjuz Volas, iznenada preminuo prošle noći kod kuće. Slomljen sam. Molim vas da poštujete moju privatnost u ovom bolnom trenutku.-

Reči koje odzvanjaju tišinom gubitka pretvorile su jutro u sivilo za sve koji su ga voleli i pratili.

Omiljeni voditelj s neponovljivim šarmom

Hjuz Volas bio je omiljeni TV voditelj, poznat po brzom duhu, toplini i osebujnoj pojavi koja je gledaoce godinama držala pred ekranom. Široka publika najviše ga je pamtila po emisijama o renoviranju i arhitekturi, kao i ulozi sudije u RTÉ-ovom Home of the Year.

Nasleđe arhitekte koji je oblikovao prostore i ljude

Van malih ekrana, Volas je bio suosnivač uglednog dablinskog studija Douglas Wallace Architects. Njegov profesionalni trag prostirao se kroz hotele, maloprodajne prostore i privatne domove širom Irske.

(Kurir)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? Izdao ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?
Svet

0 0

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? "Izdao" ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski smenio je u petak, 28. novembra, svog šefa kabineta, Andreja Jermaka, koji je smatran drugom najuticajnijom osobom u zemlji. Jermak je smenjen sa funkcije nakon što su antikorupcijske vlasti izvršile raciju u njegovoj kući zbog sumnje na proneveru u državnoj kompaniji Energoatom, slučaj koji nedeljama zaokuplja ukrajinsku javnost.

02. 12. 2025. u 15:45

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZAKLETVA NAS JE ODRŽALA: Sale Tropiko o karijeri, usponima i padovima (FOTO)
Poznati

0 0

ZAKLETVA NAS JE ODRŽALA: Sale "Tropiko" o karijeri, usponima i padovima (FOTO)

FRONTMEN „Tropiko benda“ Aleksandar Sale Cvetković u intervjuu za „Novosti“ otkriva kako su izgledali prvi dani u Beogradu, kako je nastala pesma „Daj mi daj“, šta ga je držalo da nikada ne odustane i kako će izgledati koncert 29. decembra u MTS dvorani. Nove pesme, stare uspomene, deca i publika, sve je tu, u priči koja traje više od dve decenije.

02. 12. 2025. u 20:10

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose

DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose