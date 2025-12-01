BESPLATAN ULAZ ZA LJUBITELJE DŽEZA : Maja Jaku Quartet 4. decembra u Gradskoj koncertnoj dvorani u Novom Sadu
MAJA Jaku, renomirana džez i soul pevačica, kompozitorka i pedagoškinja, održaće celovečernji koncert sa svojim kvartetom u četvrtak, 4. decembra u 20 časova, u Gradskoj koncertnoj dvorani u Novom Sadu, uz slobodan ulaz za ljubitelje džeza.
Na repretoraru su pesme sa njenog najnovijeg albuma „Blessed and Bewitched“, snimljenog u Njujorku, ali i odabrane numere iz ranijih izdanja. Pratiće je bend sastavljen od vrhunskih internacionalnih muzičara, Adrian Varadi na bubnjevima, Alan Bartuš na klaviru i Klemens Gigaher na kontrabasu i električnom basu.
- Njena emotivno snažna interpretacija i hrabra umetnička vizija publici donose jedinstveno muzičko iskustvo. Koncert je prilika da publika doživi spoj emotivne dubine, tehničke virtuoznosti i autentičnog izraza, karakterističnog za Maju Jaku- ističu organizatori iz Kulturnog centra Novog Sada.
Ulaz je slobodan, ali su mesta ograničena. Besplatne ulaznice mogu se preuzeti lično u glavnoj biletarnici ili elektronski putem mejla protokol@sala.rs.
Preporučujemo
TA PREVARA ZA BOL JE MOJA STVAR: Ivana Peters započela novo životno poglavlje (FOTO)
01. 12. 2025. u 21:20
Otkriveno ZAŠTO je Jovana Jeremić u SUZAMA NAPUSTILA TV Pink: "Besna sam i razočarana"
01. 12. 2025. u 19:17
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
Komentari (0)