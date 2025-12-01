BESPLATAN ULAZ ZA LJUBITELJE DŽEZA : Maja Jaku Quartet 4. decembra u Gradskoj koncertnoj dvorani u Novom Sadu

MAJA Jaku, renomirana džez i soul pevačica, kompozitorka i pedagoškinja, održaće celovečernji koncert sa svojim kvartetom u četvrtak, 4. decembra u 20 časova, u Gradskoj koncertnoj dvorani u Novom Sadu, uz slobodan ulaz za ljubitelje džeza.

Plakat

Na repretoraru su pesme sa njenog najnovijeg albuma „Blessed and Bewitched“, snimljenog u Njujorku, ali i odabrane numere iz ranijih izdanja. Pratiće je bend sastavljen od vrhunskih internacionalnih muzičara, Adrian Varadi na bubnjevima, Alan Bartuš na klaviru i Klemens Gigaher na kontrabasu i električnom basu.

- Njena emotivno snažna interpretacija i hrabra umetnička vizija publici donose jedinstveno muzičko iskustvo. Koncert je prilika da publika doživi spoj emotivne dubine, tehničke virtuoznosti i autentičnog izraza, karakterističnog za Maju Jaku- ističu organizatori iz Kulturnog centra Novog Sada.

Ulaz je slobodan, ali su mesta ograničena. Besplatne ulaznice mogu se preuzeti lično u glavnoj biletarnici ili elektronski putem mejla protokol@sala.rs.